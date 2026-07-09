Джъстин Балдони проговори за "болката и несправедливостта" (ВИДЕО)

Джъстин Балдони наруши мълчанието си за спора около "Никога повече" ("It Ends With Us") в сряда, като сподели кратко видео в Instagram заедно със съпругата си Емили. В него двамата казват, че именно "благодарността" им е помогнала да издържат по време на съдебната сага.

"Благодарността ни спаси", казва Джъстин Балдони във видеото, което идва година и половина след като Блейк Лайвли го обвини в сексуален тормоз по време на продукцията на филма "Никога повече", който Балдони режисира и в който участва като актьор.

Лайвли твърди още, че продуцентската компания на Балдони - Wayfarer Studios, е предприела ответни действия срещу нея, след като тя се е оплакала от предполагаемо неправомерно поведение на снимачната площадка.

Балдони категорично отрече твърденията на Лайвли.

Американският окръжен съдия Люис Дж. Лиман отхвърли тази година повечето от исковете на Лайвли, включително тези за тормоз, клевета и заговор. Лиман постанови, че тя не може да продължи с тези претенции по федералното законодателство за гражданските права отчасти защото е била независим изпълнител, а не служител. Съдията обаче остави в сила три други иска - за нарушение на договор, за ответни действия и за подпомагане и съдействие при ответни действия. Двете страни постигнаха споразумение през май, преди да започне очакваният процес.

Екипът на Лайвли не отговори веднага на искането за коментар относно видеото, публикувано в сряда.

В почти петминутния клип Балдони не споменава нито Лайвли, нито филма, нито съдебната битка. Вместо това двамата с Емили говорят за отражението на спора върху живота им.

"Това, което ще кажа, е, че през последните няколко години бяха изречени толкова много болезнени неща, които сякаш се превърнаха в реалност... И това създаде толкова много шум, а ние не искахме да добавяме още към него, затова просто искахме да оставим правосъдната система да извърви своя път", казва Джъстин Балдони Емили Балдони допълва: "Истината и фактите проговориха сами за себе си и ето ни тук."

По думите ѝ благодарността, която двамата са изпитали, "не отменя несправедливостта и болката, които също преживяхме през последните години".

Семейството им "трябваше да се бори с толкова много неща и да се опита да разбере толкова много неща - например как изобщо може да се случи нещо такова, камо ли прикрито като борба за жените", казва още тя.

Обвиненията на Блейк Лайвли

Лайвли излезе публично с обвиненията си през декември 2024 г. - приблизително четири месеца след премиерата на филма по кината. Първо тя подаде жалба до Департамента за граждански права на Калифорния, а след това заведе федерално дело.

Широко отразяваният процес отекна силно в Холивуд, като извади наяве текстови съобщения между звезди от А-листата и необичайно откровени студийни бизнес разговори, които обикновено остават зад затворени врати.

Балдони, познат с ролята си в сериала "Непорочната Джейн" ("Jane the Virgin"), до голяма степен стои далеч от публичното пространство от началото на спора. Той прави изявления чрез правния си екип и се оттегли от холивудския живот. Според публикации в момента живее със семейството си в Нашвил, Тенеси.

Преди последното си видео Балдони не беше публикувал в Instagram от юни 2025 г., когато отбеляза годишнината си със съпругата си. Откакто делото беше заведено, той не е обявявал нови актьорски или режисьорски проекти.

Контраискът на Балдони и финансовите претенции

През януари 2025 г. Балдони заведе контраиск срещу Лайвли и съпруга ѝ, актьора от "Дедпул" ("Deadpool") Райън Рейнолдс, като ги обвини в клевета и изнудване. Той твърди, че Лайвли и Рейнолдс са се опитали да унищожат репутацията му, а нея обвини, че е използвала оплакванията си като начин да "поеме контрол" над филма.

Лиман отхвърли делото на Балдони за клевета и изнудване миналата година, но постанови, че Лайвли може да продължи с искането си за финансово обезщетение във връзка с него по силата на член 47.1 от Гражданския кодекс на Калифорния - закон, който защитава хората, съобщаващи твърдения за сексуално неправомерно поведение, от ответни дела за клевета.

Правният екип на Лайвли заяви, че законът изисква възстановяване на разходите за защитата по делото, тъй като юридическата работа по различните искове е била взаимно свързана. Според тях тя има право да получи 7 495 526,87 долара адвокатски хонорари и 539 514,01 долара съдебни разноски.

Балдони и Wayfarer трябва да отговорят на искането на Лайвли до понеделник, посочи Лиман.

Във видеото от сряда семейство Балдони благодарят на близките, приятелите и общността си за подкрепата.

"Благодаря не звучи достатъчно. Но ние сме тук благодарение на толкова много от вас и на всички наши приятели и семейство. И едно от нещата, които научихме, е, че когато Бог натисне бутона за рестарт и всичко друго бъде отнето, точно тогава се появява любовта", казва Джъстин Балдони

Емили Балдони също намеква, че има "още толкова много за казване", но уточнява, че сега фокусът им е върху "изцелението, времето с децата и това да се наслаждаваме на живота".