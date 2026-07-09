Концертът на Moonspell в Античния театър в Пловдив падна

Концертът на Moonspell в Античния театър в Пловдив, който трябваше да се състои на 2 август, е отменен.

"Взехме това наистина трудно решение поради редица причини, извън нашия и на групата контрол, които определено компрометират качеството, изисквано за такова шоу. Разбираме, че това може да причини неудобство и искрено се извиняваме за нарушените планове. Нашият екип, както и екипът на групата, направиха всичко възможно да намерят алтернативно решение, но за съжаление трудностите се оказаха непреодолими.

Използваме възможността да изразим своята благодарност към всички за положените усилия", съобщават организаторите от BGTSC.

Възстановяването на сумите за билети ще се извършва по следния начин:



Сумите за билетите, закупени посредством партньорската мрежа на Eventim.bg, се възстановяват от конкретния обект, от който са закупени. За билети, закупени с опция TicketDirect и E ticket е достатъчно да се свържете на имейл info@eventim.bg като посочите номер на Вашата заявка.



Краен срок за връщане на билети: 30 септември 2026 година, включително.