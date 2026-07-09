Голям пожар край АМ „Струма“, мъж е с тежки изгаряния

Пожар гори в района на село Генерал Тодоров и Левуново, в близост до автомагистрала „Струма“, съобщиха за БТА от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Петрич. С тежки изгаряния е мъж на 60 години.

В гасенето участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич.

Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му, посочиха от пожарната. По тяхна информация огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров. Към момента няма данни за засегнати жилищни сгради.

Мъж на около 60 години е с тежки изгаряния, получени при пожара в землището между селата Левуново и Генерал Тодоров, край автомагистрала „Струма“, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

По информация на медиците пострадалият е с около 30 процента изгаряния. За него е организиран транспорт с въздушна линейка до специализирано лечебно заведение.

От Центъра за спешна медицинска помощ към момента не разполагат с информация при какви обстоятелства е пострадал мъжът. Организирано транспортирането му, за да му бъде оказана необходимата специализирана медицинска помощ.

Действията по овладяване на пожара продължават.

От Общината призовават гражданите да не се приближават до района на пожара, да спазват указанията на органите на реда и аварийните екипи, както и да проявяват повишено внимание, като не палят огън на открито. Причината е, че високите температури и вятърът създават сериозна опасност от възникване и бързо разпространение на пожари.

При необходимост от подаване на сигнал гражданите могат незабавно да се обадят на телефон 112.