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Старши полицай от Бургас ще помага на полицията в Париж през туристическия сезон

Той ще изпълнява съвместни дежурства с униформени служители от Кипър, Швейцария, Португалия и Италия

09.07.2026 | 15:48 ч. Обновена: 09.07.2026 | 15:48 ч. 3
Снимка: МВР

Снимка: МВР

Старши полицай Георги Карагеоргиев от Зоналното жандармерийско управление – Бургас е включен в международен полицейски екип, който в продължение на три седмици ще подпомага опазването на обществения ред в туристическите зони на Париж, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Българският полицай ще изпълнява съвместни дежурства с униформени служители от Кипър, Швейцария, Португалия и Италия. Международният екип ще работи по график с полицейски служители от Дирекцията за обществена сигурност на Парижката агломерация (Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne – DSPAP).

Съвместната мисия се осъществява в рамките на правомощията на общите европейски полицейски бригади. 

От Префектурата на полицията в Париж приветстваха инициативата и пожелаха успех на международния екип в изпълнението на задачите му.

През лятото на 2024 година български полицаи и пет служебни кучета участваха в мисии по осигуряване на безопасността при откриването и провеждането на Олимпиадата в Париж. 

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старши полицай Георги Карагеоргиев Париж Бургас
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