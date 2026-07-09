Ексклузивна среща със звездите от "Под прикритие" 6 на Aniventure Comic Con 2026

Един от най-популярните български сериали – „Под прикритие“, се завръща на екран съвсем скоро със своя нов шести сезон. Хитовата продукция ще бъде част от Aniventure Comic Con 2026 със специален панел по време на фестивала. В него ще се включат част от актьорите в главните роли – Павел Иванов, Михаил Билалов, Радина Кърджилова, Александър Сано и Кирил Ефремов.

По време на панела звездите ще разкрият любопитни подробности за сюжета и снимачния процес.

Шестият сезон на „Под прикритие“ се реализира в копродукция между Falconwing Studio и Българската национална телевизия. Изпълнителни продуценти са Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, режисьор – Виктор Божинов, а сценарният екип включва Ваня Николова, Борислав Захариев, Слави Ангелов и Димитър Митовски, който е и креативен продуцент на проекта.

Не пропускайте възможността да се срещнете с част от ключовите хора в една от най-известните български продукции, отличена с множество международни награди и признания, на Aniventure Comic Con 2026 на 11 и 12 юли в Интер Експо Център.