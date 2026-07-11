Военната икономика удари "Руски железници": гигантът иска бизнесът да плати сметката

Най-големият работодател в Русия се опитва да се справи с нарастващия финансов натиск с нови мерки, за които някои бизнеси се опасяват, че ще дойдат за тяхна сметка, което подчертава нарастващото напрежение върху икономиката, тъй като войната на президента Владимир Путин в Украйна продължава.

Държавната компания "Руски железници" се бори с прекомерно голямо дългово натоварване и затрудненото ѝ положение отразява много от предизвикателствата, пред които е изправена икономиката като цяло: отслабващо търсене в ключови индустрии, забавяне на инвестициите, високи разходи по заеми и постоянен външен натиск. Проблемите на самия гигант допълнително засилват този стрес.

Тъй като лихвените плащания поглъщат голяма част от печалбата му, собственикът на третата по дължина железопътна мрежа в света се стреми да ограничи разходите, като вече е предприел няколко болезнени стъпки. След повишаване на тарифите за товарни превози и намаляване на инвестиционна програма, считана за стратегически важна за страната, тази година бяха представени планове за съкращаване на работната сила от около 800 000 души.

"Руските железници" се опитват да пренапишат правилата, като настояват за регулаторни промени на пазара на железопътни товарни превози. С доминиращ дял от около 50%, операторът е поискал от правителството да измени Хартата за железопътен транспорт, за да прехвърли отговорността за състоянието на товарните вагони и загубите, свързани с техните повреди, върху бизнеса, според писмо от компанията до Министерството на транспорта, видяно от Bloomberg.

Предложението вече е предизвикало съпротива от страна на товародателите, според отговора на индустриална лобистка група до министерството. Отговорността на превозвача за вагоните е включена в транспортната услуга - дългогодишното правило в индустрията - което компаниите твърдят, че операторът иска да промени, без да коригира начина, по който се определят цените.

В същото време инфраструктурният монополист настоява с отделна инициатива, която би наложила принципа "доставяй или плащай". Компаниите ще бъдат задължени да гарантират определени обеми товари и да плащат за железопътен транспорт, дори ако доставките са недостатъчни.

Мярката би прехвърлила риска от превозвача към неговите клиенти, действайки на практика като скрито увеличение на тарифите, което би могло да натежи върху цели индустрии. Представители на бизнеса и министерства очакват плащанията към Руските железници да се увеличат рязко по схемата, посочвайки ограничената отговорност на компанията за неизпълнение на договорените обеми, заявиха няколко групи от селскостопанската индустрия в писма до Министерството на транспорта. Министерството на земеделието повтори тези опасения в отделно писмо, видяно от Bloomberg News.

Компанията също така търси по-дълги срокове за доставка, по-голяма гъвкавост за удължаването им и по-ниски санкции за закъснения.

"Въпросът не е в прехвърлянето на отговорност, а в актуализирането на регулаторната рамка и привеждането ѝ в съответствие с настоящите икономически и технологични реалности", се казва в имейл отговор от пресслужбата на Руските железници. Настоящата методология за изчисляване на сроковете за доставка на товари датира от втората половина на 90-те години на миналия век, се казва в изявлението.

Руските железници притежават около 85 000 километра (52 800 мили) железопътна мрежа, като мрежата обслужва 77 от 89-те региона на Русия,

което дава на превозвача пряко влияние върху регионалните икономически показатели в голяма част от страната.

Предложенията целят да намалят оперативните разходи, за да се справят с проблем, който е все по-често срещан във военновременна икономика, където печалбите едва покриват обслужването на дълга и оставят малко място за инвестиции.

Руските железници намалиха инвестиционния си план с 20% тази година след 40% намаление миналата година от пика от около 1,5 трилиона рубли (19,3 милиарда долара) през 2024 г., добавяйки още една част към по-широкото съкращение, тъй като общите капиталови инвестиции в икономиката се сринаха с 14% през първото тримесечие.

Това свиване от своя страна е на път да забави и свие инфраструктурни проекти, които са от решаващо значение за подобряване на логистиката на Русия и увеличаване на експортния капацитет.

Нетният доход на Руските железници по международните стандарти за отчитане се срина 22 пъти през 2025 г., като финансовите разходи почти се удвоиха до около 500 милиарда рубли, като лихвените плащания погълнаха почти цялата оперативна печалба.

Това влошаване продължи и през 2026 г. Нетният доход за първото тримесечие спадна почти четири пъти, докато общият дълг се покачи до около 3,8 трилиона рубли, което доведе до 3,4 пъти съотношението между нетния дълг и печалбата преди лихви, данъци, амортизация и обезценка, което е близо до правителствения таван от 3,5 пъти.

Натискът продължава, въпреки че Банката на Русия намалява лихвените проценти на всяко заседание през последната година от рекордните 21%, тъй като инфлацията се забавя.

Финансовите условия остават затегнати. Инвеститорите се опасяват, че облекчаването може скоро да спре, след като централната банка прие по-твърд тон на фона на нарастващите инфлационни рискове - по-големи бюджетни разходи, свързани с войната, и нарастващи щети върху индустриалния капацитет от украинските удари дълбоко в Русия.

Ръководителят на Сбербанк, един от ключовите кредитори на Руските железници, Херман Греф, заяви на годишното събрание на акционерите на държавната банка, че руската икономика вече е преохладена и не може да функционира дълго при изключително високите реални лихвени проценти, с които се сблъсква днес.

Управителят на Банката на Русия Елвира Набиулина се противопостави този месец, заявявайки, че икономиката е в „инвестиционна пауза“, но не показва признаци на преохлаждане.

Докато дебатът за състоянието на икономиката продължава, товарните превози по главната транспортна артерия на страната отразяват забавяне в гражданските индустрии, тъй като компаниите преминават от разширяване към оцеляване.

Обемите продължиха да намаляват през първата половина на годината, след като паднаха до 16-годишно дъно през 2025 г. Руските железници успяха да увеличат приходите си само чрез увеличение на цените.

В реч на Международния икономически форум в Санкт Петербург през юни, заместник-главният изпълнителен директор Ирина Магнушевская заяви, че компанията ще преразгледа надолу прогнозата си за растеж на товарните превози за цялата година от 1,4%, тъй като очакваното възстановяване не се осъществи.