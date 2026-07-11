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"Под прикритие" се завръща: Актьорите разкриха какво да очакваме от сезон 6 СНИМКИ

В актьорския състав срещаме както познати лица, така и нови

11.07.2026 | 20:15 ч. 3
Снимки: Димитър Кьосемарлиев

Снимки: Димитър Кьосемарлиев

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През есента се очаква да започне новият шести сезон на култовия български сериал "Под прикритие". Зрителите ще могат да се потопят отново в добре познатата история за сблъсъка между уличния свят и този на правосъдието.

В актьорския състав срещаме както познати лица, така и нови. Днес част от тях бяха сред специалните гости на Aniventure Comic Con.

"Новият сезон ще бъде изключително добър, рязък, интересен. Нашето участие е свързано с историческата част на "Под прикритие", а имено историята преди да се случи първият сезон.  Тя разказва как се е събрала групата", сподели Михаил Билалов.

"Направили сме всичко възможно сезонът да е по-силен от другите пет", каза Кирил Ефремов.

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Актьорите загатнаха и някои сцени, които предстои да видим на малкия екран.

"Нашите два героя, на Джаро и на Косъма, се появяват в ретроспекции, които са достатъчно засегнати в новия сезон. А Кирето, понеже е най-големият гъзар, е и в едното, и в другото", разясни Александър Сано.

Феновете на сериала "Под прикритие" ще могат да се насладят на новите епизоди от продукцията през есента.

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