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Поредна тежка катастрофа с камион: Петима ранени на "Струма"

Малко преди включването

11.07.2026 | 19:57 ч. Обновена: 11.07.2026 | 20:24 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Поредна тежко ПТП с участието на камион. Този път на АМ Струма. Петима ранени в следствие на инцидента. На място е изпратена и въздушна линейка, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) във Фейсбук.

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"Малко преди включването към АМ Струма на изхода от Дупница при посока на движение към гр. София автомобил се е ударил в спрял камион.  Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница", пише още тя.

Временно е ограничено движението  при км 321 по път I-1 София – Дупница, съобщиха от АПИ. Обходният маршрут е през АМ "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

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