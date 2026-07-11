Поредна тежка катастрофа с камион: Петима ранени на "Струма"

Поредна тежко ПТП с участието на камион. Този път на АМ Струма. Петима ранени в следствие на инцидента. На място е изпратена и въздушна линейка, съобщи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) във Фейсбук.

"Малко преди включването към АМ Струма на изхода от Дупница при посока на движение към гр. София автомобил се е ударил в спрял камион. Необходимо е незабавно всички сили и средства, с които разполага държавата да бъдат впрегнати, за да спре тази касапница", пише още тя.

Временно е ограничено движението при км 321 по път I-1 София – Дупница, съобщиха от АПИ. Обходният маршрут е през АМ "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".