Остават много въпросите около подписаното замразяване на договора с "Боташ". Това заяви за Нова телевизия депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски.

"Очакваме да видим какво подписаха в Турция – допълнително споразумение ли е, анекс ли е, какви са поетите ангажименти, удължава ли се срокът на договора, който е 13 години", коментира Рибарски. "Изобщо не е завидно положението на "Булгаргаз" –изгуби голяма част от пазарния си дял последните 2-3 години. Възстановяването трябва да мине през реален ангажимент на държавата."

По въпроса за бюджета на държавата, той коментира, че ситуацията наподобява тази, която беше в края на 2025 година.

"В момента слушаме едни мантри – "това ни е завещано", "чекмеджета", "скрити фактури" и така нататък, а ние говорим с конкретни цифри", каза Рибарски. "Очакваме конкретика по проектите, които трябва да се случат, както и защо ЕК залага съвсем различен дефицит за България", каза Рибарски.