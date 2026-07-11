Държавата трябва да направи сериозен анализ на поскъпването на хляба у нас. Това заяви пред Money.bg Илия Проданов - председател на Управителния Съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

"Един земеделски производител, например от Плевен, цената, на която продава от място, е под 150 евро на тон. Това са цени, на които продавахме пшеницата си през 2006-2008-2009 година... През 2006-2007 година при цена при 150 евро цена, хлябът беше около 80 стотинки - 40 евро цента. В момента хлябът е грубо 2-3 евро", разкри специалистът.

По думите му е необходим сериозен анализ на държавата и на компетентните институции къде точно по веригата се оскъпява и защо - дали има причина в някого или просто разходите за последващите обработки са такива и вдигат цената на хляба.

"Когато годината е много суха, реколтата е слаба като количество, но пък откъм качество винаги е по-добро. Тази година първите резултати като окачествяване показват, че качеството на реколтата е малко по-ниско от миналата година. Очакваме нормална реколта като добив", прогнозира Проданов за колета 2026.