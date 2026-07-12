Кола потегли без шофьора и затисна малко момченце

Кола потегли без водач и затисна момченце на година и половина. Инцидентът е станал в село Орлинци, община Средец, предаде NOVA.

Автомобилът е собственост на 21-годишен мъж, но е бил ползван от друг – на 22 години.

Сигнал за случилото се е подаден вчера. Детето е с черепно-мозъчна и гръдна травми, с опасност за живота. Настанено е за лечение в отделение „Реанимация” към УМБАЛ - Бургас.

Извършва се оглед на местопроизшествието и е уведомен дежурния прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.