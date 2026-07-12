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Кола потегли без шофьора и затисна малко момченце

Детето е с черепно-мозъчна и гръдна травми, с опасност за живота

12.07.2026 | 08:16 ч. 11
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Кола потегли без водач и затисна момченце на година и половина. Инцидентът е станал в село Орлинци, община Средец, предаде NOVA.

Автомобилът е собственост на 21-годишен мъж, но е бил ползван от друг – на 22 години.

Сигнал за случилото се е подаден вчера. Детето е с черепно-мозъчна и гръдна травми, с опасност за живота. Настанено е за лечение в отделение „Реанимация” към УМБАЛ - Бургас.

Извършва се оглед на местопроизшествието и е уведомен дежурния прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.

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