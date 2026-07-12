Зверев излиза днес да развали проклятието срещу Синер

Яник Синер и Александър Зверев ще сложат край на тазгодишното мъжко издание на Уимбълдън със зрелищен финал помежду си. Италианската суперзвезда ще опита да се върне към титлите от Големия шлем след трудна 2026 г.

Междувременно Зверев, който е в подем след Ролан Гарос от миналия месец, ще опита да прекъсне серията си от девет загуби срещу Синер. В същото време той може да стане първият състезател от настоящата ера в световния тенис, който ще спечели два поредни трофея от Големия шлем след дебютен триумф.

Досега Синер и Зверев никога не са играли мач на Тур ниво на трева. Преди финала германецът посочи два фактора, които могат да му помогнат срещу големия фаворит. Едно от тях е опитът след първия голям успех:

„След като спечелиш Големия шлем - знаеш как да го направиш и чувстваш, че можеш да го направиш отново. Имаш това чувство вътре в себе си. Второто нещо е фактът, че работих много върху играта си. Чувствам, че играта ми се е подобрила. Понякога в спорта е толкова просто“.

По-рано през този сезон Синер се наслади на серия от 30 победи, най-дългата в кариерата си, като спечели пет поредни титли от ATP Мастърс 1000. Този успех обаче дойде между разочарованията на Откритото първенство на Австралия, където загуби от Новак Джокович на полуфиналите, и на Ролан Гарос, където отстъпи пред Хуан Мануел Серундоло с два сета преднина.

24-годишният тенисист започна кампанията си на Уимбълдън с трудна победа в пет сета срещу Миомир Кечманович, но оттогава не е загубил сет и беше непоколебим срещу седемкратния шампион Джокович на полуфиналите, предаде БГНЕС.

До този момент 198-сантиметровият Зверев никога не беше преминавал четвъртия кръг на Уимбълдън. Това е изненадващо за мнозина, тъй като германецът разполага с мощен първи сервис, който е подходящ за бърза и ниско подскачаща трева.

Синер също показа, че може да сервира и беше почти безупречен срещу Джокович - той спечели 88 процента (45/51) точки след първия си сервис срещу сърбина.

Финалът между Синер и Зверев е насрочен за днес, 12 юли, от 18:00 часа. След него със сигурност Зверев ще замени Карлос Алкарас като номер 2 в света в понеделник. Ако германецът спечели – той ще стане едва седмият човек в Откритата ера, спечелил Ролан Гарос и Уимбълдън в една и съща година.