Изненадваща промяна: Медицината влезе в Топ 3 на най-желаните специалности в СУ

Медицината е третата най-желана специалност в Софийския университет. Това е тазгодишната изненада от първия етап от класирането на кандидат-студентите в СУ за академичната 2026/27 г., става ясно от съобщение на висшето училище.

Общо 960 са кандидатите, подали документи за прием в най-стария ни университет. На първо място, както и м.г., сред посочените от най-много кандидати специалности е „Право“. На второ място също отново е „Психология“. Третото място обаче, което м.г. бе за „Международни отношения“, се заема от специалността „Медицина“.

Това е твърде интересно на фона на проблемите с тази специалност в СУ

- не само управленски скандали кой да ръководи медицинския факултет, но и установени нередности от Агенцията по акредитация относно обезпечеността с преподаватели, спазването на изискванията на закона за висше образование и др.

На следващите места кандидатите са поставили специалностите: „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (задочно обучение), „Софтуерно инженерство“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ (редовно обучение), „Журналистика“, „Международна търговия и инвестиции“, „Международни отношения“ и „Английска филология“. Специалностите „Връзки с обществеността“, „Бизнес администрация“, „Комуникационен мениджмънт“ и „Икономика и финанси“, които м.г. бяха в Топ 10 на най-търсените специалности, т.г. изпадат от първите 10.

6084 са кандидатите, приети на първия етап в редовна и задочна форма на обучение,

държавна поръчка и платена форма на обучение. След първото класиране са приети 38 лауреати и 24 първенци на национални олимпиади и състезания.

В срок от 10 юли до 17 юли, включително, класираните от първия етап кандидати имат няколко възможности - да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващия етап. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането, без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията, пише Сега.

Класираните по второ, трето и т.н. желание кандидати могат да се запишат в специалността, за която са класирани от този етап, или да заявят желание за участие в следващото класиране като депозират диплома-оригинал за средно образование и попълнят декларация за участие в следващия етап на класиране за по-предна желана специалност.

Класирани от първия етап кандидати, които не се запишат в специалността, в която са класирани, или не потвърдят желанието си за по-нататъшно участие в следващото класиране,

отпадат и губят придобитите студентски права.

Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

Записването се извършва в отдела „Студенти“ на факултета, в който кандидатите са приети. Всички необходими документи за записване трябва да бъдат попълнени предварително. Комплект документи за новоприети студенти по образец се купува от книжарниците в сградите на Ректората, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Стопанския факултет и на щандовете на Университетското издателство с печатница „Св. Климент Охридски“.

Вторият етап на класиране се извършва на 21 юли.

В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, и некласираните кандидат-студенти. Срокът за записване е от 22 юли до 31 юли, включително. Резултатите от това класиране са окончателни.

Най-актуалната информация за кандидатстудентската кампания може да бъде намерена в страницата на Софийския университет в интернет на адреса: www.uni-sofia.bg.