Гуцанов призова за единна президентска кандидатура на БСП и Радев

БСП трябва да подходи мъдро към предстоящите президентски избори и да търси обща кандидатура с формацията на президента Румен Радев. Това заяви в предаването „На фокус“ Борислав Гуцанов.

„Между нас, сега действащият президент, госпожа Йотова, и господин Радев като „Прогресивна България“ трябва да има действия, които да издигнат безспорния кандидат за президент. Надявам се, че ще има такава опция“, каза той.

Гуцанов заяви още, че подкрепя курса на държавния глава и на новото управление. „Политиката, която господин Радев води, е продължение на това, което правеше като президент. Няма да ви изненадам, че аз подкрепям тази политика, особено що се отнася до външната“, посочи той.

Разследването за "Баба Алино"

Сред акцентите в разговора беше и разследването на незаконния град край Варна. Според Гуцанов, ако се докаже, че зад случая стои схема за пране на пари, трябва да стане ясно чии са тези пари и кой ги е защитавал. „Със сигурност завесата била на изключително високо ниво. Освен службите, администрацията на Варна е по-виновна, ако е допуснала подобно строителство", коментира Гуцанов.

За състоянието на БСП

Бившият социален министър коментира и състоянието на левицата след отпадането ѝ от парламента. „Убеден съм, че БСП отново ще се превърне във влиятелен политически субект и аз ще направя всичко по силите си това да се случи“, каза Гуцанов. Той отново отправи критики към настоящото ръководство на партията, като заяви, че след изборната загуба оставката е трябвало да бъде поета веднага, защото листите не са били подредени правилно при последните избори.