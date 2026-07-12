7 идеи за свежи салати, когато е твърде горещо за готвене

Когато температурите навън се покачат и мисълта за включване на фурната изглежда непоносима, най-доброто решение са леките и свежи салати. Те не само спестяват време в кухнята, но и осигуряват на тялото така необходимата хидратация и витамини в горещите дни.

Лятото е сезонът, в който продуктите са най-богати на вкус – домати, краставици, чушки, зелени подправки и сочни плодове са в своя пик. Именно тогава салатите се превръщат в идеалния начин да се възползваме от естествената свежест на сезонните продукти.

Освен че са бързи и лесни за приготвяне, летните салати предлагат безкрайни комбинации от вкусове и текстури. От хрупкави зеленчуци до кремообразни сирена и леки дресинги – всяка рецепта носи усещане за лекота и баланс.

Точно в такива горещи дни идват на помощ и следващите 7 идеи за свежи салати, които ще разнообразят менюто ви и ще ви помогнат да се храните вкусно, леко и здравословно без излишно стоене пред котлона.

7 идеи за свежи салати през лятото

Салата „Антипасто“

Време за приготвяне: 15 минути

Порции: 4

„Антипасто“ е италианската дума за предястие или първо ястие. Можете бързо да приготвите тази салата като начало на храненето, но тя е и чудесно основно ястие сама по себе си. Пъстра е благодарение на прошутото, освежаваща е заради пъпеша, а хрупкавостта идва от шамфъстъка. Дресингът, приготвен от проста смес от балсамов оцет и зехтин, в съчетание със сиренето и маслините, обединява всичко в превъзходна комбинация от италиански вкусове и текстури.

Необходими съставки:

350 грама пъпеш на кубчета

150 грама нарязана краставица

2 малки марули

30 милилитра зехтин

15 милилитра прясно изцеден лимонов сок

Щипка сол

Черен пипер на вкус

115 грама прошуто

80 грама маслини

30-35 грама шамфъстък

230 грама бурата

Балсамов оцет и сол на вкус

Начин на приготвяне:

Сложете пъпеша, краставицата и марулята в голяма купа. Добавете зехтин, лимонов сок, едра сол и черен пипер. Разбъркайте добре. Прехвърлете в подходящ съд за сервиране.

Подредете нарязаното прошуто върху салатата. Поръсете с нарязани маслини и шамфъстък. Нарежете или накъсайте сиренето на парчета и ги разпределете в салатата. Полейте обилно с оцет и зехтин. Поръсете със сол и още малко черен пипер.

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