От космически скали до смарт часовници - новите милионери изменят пазара на луксозни стоки

С акции на „СпейсЕкс“ (SpaceX) на стойност около 3,5 милиона долар в портфейла, Чип, бивш специалист по данни в аерокосмическия гигант на Илон Мъск, неотдвана си е купил метеорити на стойност 10 000 долара и пожарникарска кола за 5000 долара, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Космическият ентусиаст не е сигурен как ще използва колата – може би като атракция за 3-годишното си дете. Но новото богатство, обвързано с първичното публично предлагане на „СпейсЕкс“ през юни, му е дало свободата да си купува „глупости“, разказва 50-годишният мъж пред Ройтерс.

Чип също така си е набелязал часовник „Таг Хойер Карера Калибър 1887 Спейс Екс Хронограф“ (TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph), който струва около 8000 долара и е вдъхновен от мисията на астронавта на НАСА (NASA) Джон Глен около Земята през 1962 година.

Все още не е ясно дали приблизително 440 000-те нови американски милионери, спечелили богатство на фондовия пазар миналата година и покрай публичните листвания на компаниите за изкуствен интелект, ще поставят нова златна ера за пазара на луксозните стоки.

„Индустрията за луксозни стоки се конкурира все повече с други сектори и с други групи възможни разходи и покупки“, заяви Федерика Левато, партньор в консултантската компания „Бейн и къмпани“ (Bain & Company).

Затруднените модни марки гледат на новите технологични милионери като възможност да възстановят позициите си на фона на спад в търсенето на китайския пазар и засилване на безпокойството на потребителите в световен мащаб.

Пазарът на лични луксозни стоки, оценен на 358 милиарда евро през 2025 г., се свива през последните 2 години, посочи „Бейн и къмпани“ в проучване, публикувано миналия месец.

Въпреки спада Северна Америка е сред най-бързо развиващите региони за стоките на луксозните групи „Ел Ве Ем Аш“ (LVMH), "Ришмон" (Richemont), „Ермес“ (Hermes) и „Гучи“ (Gucci), собственост на френската луксозна група „Керинг“ (Kering), през тримесечието, което приключи на 31 март тази година.

„Високото ниво на потребителско доверие в Америка се трансформира в силни продажби“, заяви Никола Бос, главният изпълнителен директор на „Ришмонт“ пред анализатори през май.

Марките трябва да се съобразят с уникалния вкус и конкуриращите се интереси на новите технологични милионери, които не обръщат много внимание на традиционните луксозни стоки.

Стратегът по изкуствен интелект Зак Кас, който е управлявал отдел в „ОупънЕйАй“ до 2023 г., си купува професионален отбор по волейбол с печалбите си от акции на компанията зад „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT), защото той също е играл волейбол в гимназията и университета.

Като част от по-широкият фокус върху преживяванията и здравословния начин на живот, „новите богаташи са заинтересовани от смарт часовници, които отчитат ежедневните стъпки и калории“, каза Харисън Колкорд, основателят на „Харисън лайфстайл консиерж“ (Harrison Lifestyle Concierge).

Робърт, чиито акции струват приблизително 4 милиона долара, е закупил новия смартчасовник на „Апъл“ (Apple) за себе си и жена си, за да им помогне да се фокусират върху спортуването. Двойката обмисля и как да реинвестира новото си богатство, но след като се върне от круиз около Аляска.

За традиционните производители на скъпи часовници, като „Ролекс“ (Rolex), „Картие“ (Cartier) и „Ришмонт“, все пак остават известни възможност, донякъде защото са привлекателна инвестиция. Цената на подобни предмети често е значително по-висока при препродажба.

„Не се носи смарт часовник със смокинг или костюм“, казва Колкорд.

САЩ бяха основният пазар за швейцарски часовници през 2025 г. и към тях бяха насочени 17 на сто от световния износ въпреки значителните смущения от вносните мита, заяви Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия през януари.

Новите милионери харчат около една трета по-малко за елегантни дрехи и кожени изделия в сравнение с тези, разпокалащи с наследствено богатство, каза Филипо Бианки, ръководител на екипа, проучващ световния пазар на луксозни стоки, в „Бостън консълтинг груп“ (Boston Consulting Group).

Приоритет за новото поколение е търсенето на трайни активи като недвижими имоти, яхти и автомобили, допълва той.

Чип, бившият служител на „СпейсЕкс“ не планира да купува луксозни дрехи, освен да обнови гардероба си за дейности на открито. Последното яко, което си е купил, е от магазина за втора употреба