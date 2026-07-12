България изпрати по последния й път поетесата Надежда Захариева, оставила незаличима следа

Близки, приятели, творци и общественици изпратиха в последния ѝ земен път поетесата Надежда Захариева. Опелото се състоя в катедралния храм "Света Неделя" в София, където десетки се поклониха пред паметта на жената, чиито стихове и текстове на песни се превърнаха в част от духовната памет на България, съобщи БГНЕС.

Надежда Захариева си отиде на 81-годишна възраст. Тя оставя след себе си богато литературно наследство, едни от най-обичаните текстове в българската музика и мисията да съхрани творчеството на своя съпруг – големия поет Дамян Дамянов.

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Сред дошлите да отдадат последна почит беше и министърът на културата Евтим Милошев, който говори с дълбоко лично чувство за поетесата.

„Тук съм по повод кончината на Надежда Захариева – приятел. Мога да я нарека свой приятел. Човек, поетеса, която завинаги ще остане в българската национална и духовна памет. Поет, който ни казваше, че човек трябва да върви с изправен гръб и в доброто, и в лошото. Колко е лесно да се каже, колко е трудно да се постигне. Поклон пред светлата ѝ памет. Бог да я прости!“, каза той.

Надежда Захариева е автор на десетки стихосбирки и на текстовете на песни, превърнали се в класика на българската популярна музика. Сред най-емблематичните са „Може би“ на група „Сигнал“, „Разпилей ме ти цялата“ в изпълнение на Лили Иванова и „Любовта е“ на Хайгашот Агасян.

Освен с богатото си творчество, тя ще бъде запомнена и като най-ревностния пазител на литературното наследство на Дамян Дамянов – човекът, на когото посвети десетилетия от живота си и чиято поезия съхрани за бъдещите поколения.

С поклонението в храм „Света Неделя“ България се прости с една от най-ярките си поетеси, чието слово ще продължи да живее в паметта на поколения българи.