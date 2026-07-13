Пенсиите, майчинството и всички социални плащания са гарантирани

Социалните плащания, заложени в държавния бюджет и бюджета на Държавното обществено осигуряване, са гарантирани. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова за БНТ.

"През есента ще започне работа по промени, насочени към по-справедливо разпределение на средствата. При изготвянето на бюджета първоначално е имало притеснения дали ще бъдат осигурени необходимите средства, но след окончателното му приемане всички социални плащания са обезпечени. Действително, когато стартирахме подготовката на тази бюджетна процедура и конкретно бюджета на държавното обществено осигуряване, имахме затруднения да бъдем убедени, сигурни, че всички социални плащания ще бъдат гарантирани. Но след като се състави и големият бюджет на държавата, и този конкретно, който се нарича малък, но колко малък е един бюджет, който всъщност е в размер на над 15 милиарда лева, е така относително понятие. Това е най-важната новина, че социалните плащания, които са заложени в Държавния бюджет и конкретно в Бюджета на ДОО, са осигурени, гарантирани са и това означава, че най-уязвимите социални групи ще получават регулярно плащанията си, без значение какви са те – дали са обезщетения, дали са майчинство, дали са пенсии", каза още тя.

"Действително има усещане за несправедливост, въпреки постоянно нарастващите разходи в социалната сфера.

Това, което ние ще започнем да подготвяме, и всъщност вече сме стартирали като подготовка по отношение на социалните плащания специално, което не винаги означава бюджета на ДОО, е точно постигането на усещането за по-голямо удовлетворение от средствата за подпомагане, които различните групи получават – било то хора с увреждания, било то майки или включително хората, които получават различните видове пенсии. Има съвсем различни групи, които ние подпомагаме. На първо място хората, които например са пенсионери към днешна дата, те получават своите пенсии на базата на приноса, който имат в осигурителната система. Но когато техният принос не е достатъчен, обикновено те са на минималните нива на пенсиите. Това се получава съвсем естествено, тъй като осигурителната система е създадена и се базира на принципа, че трябва да имаш определен брой и количество вноски, за да черпиш права."

По думите ѝ дефицитите, които се трупат в държавното обществено осигуряване, се трупат, тъй като във времето много често сме били свидетели на ситуации, в които се взимат политически решения, които променят пенсионните формули например.

"Има едно по-голямо покачване, отколкото е предвидено като механизъм в Кодекса за социално осигуряване, и тогава вече се налага бюджетът да влиза във функция, така че да осигури едни определени политически решения. Това не е задължително да е лошо, тъй като в крайна сметка, за да се стига до такива решения, хората са имали необходимите основания. Държавният бюджет прави все по-големи трансфери, въпреки че чисто в неноминална степен, но процентно е с малко по малък трансфер – с 0,2 процентни пункта само, но е малко по-малък като трансфер от държавния бюджет", добави Ефремова.

Тя уточни, че от 1 януари 2026 година минималната работна заплата е 620 евро.

По думите й минималната заплата има голямо отношение към доста плащания, които се правят в социалната сфера. Предстои със синдикалните партньори да стартират пореден кръг преговори за новата формула догодина.

"Така че да стигнем до едни по-добри решения, които отчитат както социалната функция на минималната работна заплата, така и икономическите реалности и възможности в крайна сметка на бизнеса да поема определено ниво на минималната работна заплата."

Наталия Еферемова добави още, че никога „Прогресивна България“ не е имала като идея да съкращава каквито и да било срокове по отношение на майчинството.

"Ние имаме една от най-добрите основи и най-добрите защити на майчинството в сравнение с всички страни членки на Европейския съюз (ЕС)", каза още тя.

Социалният министър съобщи, че през последните три години България е внесла над 108 хиляди работници от трети страни.

Тя констатира, че у нас безработицата е ниска – варира между 2,8% до 3,2%.

Тя обясни, че към момента не се обсъжда отпадане на тавана на пенсиите.