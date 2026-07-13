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В Гърция конфискуваха и унищожиха над 2 тона български млечни продукти

Стоката е била транспортирана без хладилно оборудване

13.07.2026 | 10:45 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Гръцките власти конфискуваха и унищожиха над два тона млечни продукти с произход от България при проверка на товарен автомобил по пътя Маказа – Комотини, съобщи NOVA.

Проверката е извършена от инспектори на Независимата агенция за публичните приходи в рамките на засиления контрол срещу незаконния превоз и търговията с хранителни продукти. Камионът с чуждестранна регистрация е бил спрян на пътния участък малко след граничния пункт.

При инспекцията е установено, че превозното средство транспортира огромното количество млечни продукти без необходимото хладилно оборудване, каквото изисква гръцкото законодателство. Освен това товарният автомобил е бил претоварен с около 1,5 тона над допустимото.

След проверка, извършена със съдействието на Ветеринарната служба на област Източна Македония и Тракия, е констатирано, че продуктите са негодни за консумация и представляват сериозен риск за общественото здраве, тъй като са транспортирани без никакво охлаждане.

Цялото количество е конфискувано и унищожено. На нарушителите са наложени предвидените от закона санкции както за претоварването на автомобила, така и за превоза на опасни за здравето храни.

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От гръцката Независима агенция за публичните приходи съобщават, че проверките по пътната мрежа ще продължат. Целта е ограничаване на незаконната търговия, защита на общественото здраве и гарантиране на лоялната конкуренция.

 

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Тагове:

Гърция млечвни продукти унищожаване хладилно оборудване
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