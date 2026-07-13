Милиарди за здраве, но без контрол и равен достъп

Повече пари, но не и повече сигурност за пациентите - това е един от големите парадокси на българското здравеопазване. Докато бюджетите растат, недостигът на лекари и медицински сестри се задълбочава, болнични отделения затварят, а цели региони остават зависими от шепа специалисти.

Проблемът вече трудно може да бъде обяснен единствено с липсата на финансиране. Системата става все по-скъпа, но не и по-устойчива, а достъпът до лечение все по-често зависи от това къде живее пациентът.

Здравеопазване на две скорости

Медицинската помощ постепенно се концентрира в няколко големи центъра, докато болниците в по-малките населени места губят възможността да осигуряват дори базови услуги.

Така се оформя система на две скорости - модерно лечение в големите градове и постоянна борба за оцеляване в периферията. Ако тенденцията продължи, регионалните различия ще се задълбочат още повече, а здравните права на пациентите ще останат до голяма степен зависими от адреса им.

Пари има, контролът не достига

На този фон данните за възможни аномалии при разходването на стотици милиони евро поставят въпроса не само колко средства влизат в системата, а как се управляват те.

Когато едновременно има недостиг на кадри, затворени отделения и огромни разлики в разходите между сходни лечебни заведения, проблемът вече не е само финансов. Той е и управленски.

Липсата на ефективен контрол започва да струва почти толкова скъпо, колкото и недостатъчното финансиране. В същото време политическият отговор най-често се изчерпва с отпускането на още средства, без достатъчно ясни механизми как те ще подобрят качеството на лечението и отговорността в системата.

Бюджетът расте, резултатите остават на заден план

Българското здравеопазване все по-често измерва успеха си с размера на бюджета, а не с качеството на грижата, броя на задържаните специалисти или намаляването на неравенствата между отделните региони.

Така милиардите в системата не успяват да спрат натрупването на едни и същи проблеми - кадрова криза, закриване на отделения, неравен достъп и липса на достатъчен контрол върху разходите.

Пробойните в здравеопазването обсъдиха в предаването "Директно" по Bulgaria ON AIR здравният журналист от "Капитал" Десислава Николова и председателят на Сдружението на общинските болници д-р Неделчо Тотев.