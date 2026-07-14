В парламента гледат закона за образованието

Народният представител отГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование.

Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците, предава БНР.

За участие в дискусията, която ще започне в 11 ч. в Народното събрание, са поканени министърът на образованието и науката, председателят на Комисията по образованието и науката в Народното събрание, омбудсманът, представители на държавни институции, училища, неправителствени организации и социални услуги.