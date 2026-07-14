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До 17 юли променят движението между 47 и 52 км на АМ „Хемус“

Причината е премахване на крайпътна растителност

14.07.2026 | 07:46 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

От днес до 17 юли (петък) заради премахване на крайпътна растителност временно ще бъде променяна организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в област София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Дейностите ще се изпълняват от 8:00 до 17:00 ч. в платното в посока София, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента. 

От АПИ апелират водачите да са внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници. 

До 17 юли на автомагистрала „Струма“ в участъка от 56 до 86 км между 7:00 и 17:00 ч. поетапно ще бъдат извършвани ландшафтни дейности. 

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АМ Хемус промяна на движението
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