До 17 юли променят движението между 47 и 52 км на АМ „Хемус“

От днес до 17 юли (петък) заради премахване на крайпътна растителност временно ще бъде променяна организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала (АМ) „Хемус“ в област София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Дейностите ще се изпълняват от 8:00 до 17:00 ч. в платното в посока София, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента.

От АПИ апелират водачите да са внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.

До 17 юли на автомагистрала „Струма“ в участъка от 56 до 86 км между 7:00 и 17:00 ч. поетапно ще бъдат извършвани ландшафтни дейности.