ЕС отложи решението за новите санкции срещу Русия

Съветът на ЕС не успя да постигне съгласие за ново разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. След заседанието на европейските външни министри върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че решение може да бъде взето в сряда.

"Съжалявам, че още не сме постигнали единодушие, но сме доста близо", каза тя.

По думите ѝ отделните държави имат различни основания да искат промени в първоначалните предложения на Европейската комисия, включително икономически съображения. Калас подчерта, че най-добрият възможен резултат за икономиките на всички страни от ЕС би бил войната в Украйна да приключи.

"Затова са необходими краткосрочни усилия за приключване на войната с оказване на допълнителен натиск над Русия", добави тя.

Калас обясни, че Европейската комисия обичайно представя максимално силни предложения, като очаква част от тях да отпаднат в хода на преговорите между държавите членки.

Работата продължава и по идеята да бъде забранено влизането в ЕС на руски военнослужещи, участвали във войната срещу Украйна.

"Това е свързано с нашата сигурност, не трябва да допускаме тези хора в Европа, те са опасни", заяви Калас. Тя посочи още, че Русия няма програма за връщане и приобщаване към обществото на своите бивши бойци.

В началото на юни Европейската комисия предложи следващият пакет санкции да включва допълнителни икономически мерки и забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на военната инвазия в Украйна.

Кая Калас увери, че Европейският съюз разполага и с план "Б", в случай че новото разширяване на санкциите не получи навреме необходимата подкрепа, пише БТА.