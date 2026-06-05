Верижна катастрофа на АМ "Тракия", 17-годишен е в болница

Момче на 17 години е откарано за преглед в болница след верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" в област Стара Загора, съобщиха от МВР. Оттам уточниха, че сигнал за инцидента на 217-тия километър в посока Бургас е получен малко след 16:00 часа.

По първоначална информация катастрофата е между три леки автомобила, управлявани от трима мъже на 83, 66 и 51 години. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Пострадалото момче е пътник в едната от колите. На място има полицейски екип. Временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента.