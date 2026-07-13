Шофьорът на камиона от катастрофата на "Тракия" остава в ареста

Окръжният съд в Бургас остави в ареста 56-годишния Ангел Илиев, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия" край Карнобат. При инцидента загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени.

Пред съда шофьорът на тежкотоварния камион заяви, че произшествието е причинено от спукана гума, след което превозното средство е станало неуправляемо.

Прокуратурата настоя обвиняемият да остане под стража, докато защитата поиска по-лека мярка за неотклонение. Адвокатът му настоя и за назначаването на допълнителни технически експертизи, които да установят точните причини за катастрофата.

Според защитата камионът се е движил със скорост под 90 км/ч и водачът не е нарушил ограниченията.

"Инцидентът има спукана гума, безспорен е факта. Има задирания по пътното платно. Аз ви казвам, че се е движил в ограничение под 90 км безспорно. Няма абсолютно никакви нарушения водача към момента. Днес в съда няма да видите истинския виновник за инцидента", заяви пред БНТ адвокатът на обвиняемия Борислав Янков.

На въпрос кой според него носи вината, той отговори: Държавните институции, които да позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък. Аз бих казал, че са декоративни.