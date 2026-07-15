22 години след трагедията: Допуснаха международна правна помощ по делото с потъналия кораб „Хера“

Варненският окръжен съд уважи исканията на Софийска градска прокуратура за събиране на нови доказателства чрез международна правна помощ по делото за потъването на моторния кораб „Хера“.

Наказателното дело е образувано по внесен от Софийската градска прокуратура (СГП) обвинителен акт във връзка с потъването на моторния кораб „Хера“.

В хода на съдебното следствие представителят на прокуратурата направи искания за събиране на допълнителни доказателства чрез международна правна помощ, включително за изискване на пълния видеозапис от извършения подводен оглед на кораба, както и за призоваване и разпит на чуждестранни свидетели. Съдът уважи направените искания, съобщаиха от СГП.

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В същото съдебно заседание съдът уважи молбата на изпълняващия функциите административен ръководител на СГП и отмени наложената в предходното съдебно заседание глоба.

Съдът прие, че неявяването на прокурор от СГП се дължи на обективни причини, които не са по вина на административния ръководител.

Корабът „Хера“ потъна на няколко километра от северния вход на Босфора на 13 февруари 2004 година с 19 моряци на борда – 17 българи и двама украинци. Разследването по случая започва на 16 февруари под ръководството на СГП. През февруари 2010 г. бе спряно с аргумента, че не са събрани категорични доказателства за самоличността на извършителя. Разследването бе възобновено през май 2013 г. На 12 януари 2024 година Варненският окръжен съд даде ход по същество на делото за потъването на кораба „Хера“.