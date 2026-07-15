Пуснаха на свобода Стоян Мавродиев срещу 50 000 евро

Софийска градска прокуратура взе спрямо Стоян Мавродиев, бивш председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР), мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 50 000 евро.

Мавродиев е привлечен в качеството на обвиняем за обвиняем за длъжностно присвояване.

При определяне на мярката са отчетени събраните по досъдебното производство доказателства, обосноваващи налично предположение за съпричастност към вмененото деяние, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаленият интензитет на опасността от укриване, изминалият период от време след осъществяване на деянието, здравословното състояние на обвиняемия, както и останалите относими към преценката обстоятелства.

Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура.

Бившият ръководител на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка с разследване на антикорупционната комисия за предполагаемо длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева, отпуснат от банката.

По същото дело беше арестуван и бизнесменът Румен Гайтански, който впоследствие беше освободен. Тогава съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана.

Вчера адвокатът му Емануил Йорданов заяви, че една от причините да се завърне обвиняемият е променената политическа обстановка.

Мавродиев е един от известните финансисти, който би могъл да разкрие повече за кредитите от ББР и обвързаностите на Делян Пеевски.