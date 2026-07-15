Заснеха Зеленски да откъсва капачка от пластмасова бутилка и подигравките заваляха ВИДЕО

Украинският президент Володимир Зеленски присъстваше на парада на 14 юли в Париж и беше заснет от камера да отваря пластмасова бутилка и да маха капачката, преди да отпие. Потребителите на интернет се забавляваха от жеста му, който изглежда противоречи на европейска директива, насочена към ограничаване на "разпространението в околната среда" на пластмасови продукти, съобщава Le Figaro.

Повече от 6000 войници, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 превозни средства парадираха или прелетяха над Шанз-Елизе в Париж във вторник. Една обикновена пластмасова запушалка обаче предизвика вълна, монополизирайки вниманието на социалните мрежи. А именно - пластмасовата запушалка, която Володимир Зеленски - присъстващ на официалната трибуна по покана на Франция, заедно с 24 държавни глави - умишлено отдели от бутилката си с вода.

Зад този на пръв поглед незначителен жест някои видяха, с известна ирония, символ на осезаема пропаст между украинския президент и Европейския съюз, чиито екологични разпоредби изискват, считано от юли 2024 г., така наречените капачки "солидарност", тоест капачки, закрепени към гърлото на бутилката.

Tout allait remarquablement bien, entre le défilé du 14 juillet et l'ouverture d'un nouveau chapitre de négociation. Mais, drame. En un geste agacé, Zelensky vient de compromettre les chances de son pays de jamais rejoindre l'UE. pic.twitter.com/PHqPkrKuV2 — Sébastien Gobert (@SebaGobert) July 14, 2026

Това е директивата "за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда", известна като директивата SUP (от "пластмаси за еднократна употреба"). Параграфът за интегрираните капачки се отнася за всички напитки, бутилирани в пластмасови бутилки до 3 литра, с цел "ограничаване на тяхното разпръскване в околната среда".

Някои потребители стигнаха дотам, че заявиха, че Володимир Зеленски смело и безсрамно е нарушил правилата на ЕС

Нека не преувеличаваме, пише Le Figaro, който уточнява, че директивата е насочена предимно към производителите и тези, които въвеждат продукти на пазара в държавите членки, а не към потребителите.

Украинският президент не бива априори да гние в затвора за тази неблагоразумност, пише френският всекидневник с нотка на хумор. По-скоро иронията на сцената е смешна, като се има предвид, че Зеленски повтори, ден преди това, желанието на страната си да се присъедини към Европейския съюз.

Държавите кандидатки обаче трябва постепенно да хармонизират законодателството си с това на европейския блок, особено по отношение на спазването на стандартите, включително екологичните.

Като счупи капачката на пластмасовата си бутилка, украинският лидер "отложи присъединяването на Украйна към ЕС с 15 години", пошегува се един потребител в X.

"Как смее? ЕС вече няма да подкрепя Украйна!", пошегува се друг, визирайки европейската помощ във войната срещу Русия.

Всъщност във вторник Украйна направи допълнителна стъпка към присъединяване с откриването на втори кръг от преговори с Брюксел, който се отнася до всички аспекти, свързани със сигурността, отбраната и външната политика.