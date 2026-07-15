Народното събрание прие на първо четене бюджета за 2026 година

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. със 143 гласа „за“, 81 – „против“, и без въздържали се.

Проектобюджета подкрепиха от „Прогресивна България“ и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ – СДС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет „на наследството“ и с него показват истината.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за 2026 г. като „смел, но не и безразсъден“.

Депутатите намалиха срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта на пет дни.

Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи и високото ниво на дефицит.

"Същинското начало на бюджетната криза е сега, защото започна процедура по свръхдефицит и тези 5,7% са огромен риск, който вие поемате. Като харчите толкова много и наливате 10,1 млрд евро заеми в икономиката, това вдига всички цени и увеличава търсенето", заяви Мартин Димитров, ДБ.

Според Димитров още има време да бъде спряна бюджетната криза и че в бюджета липсват реформи.

"Къде са мащабните оптимизации на разходите, къде са скандалните обществени поръчки, къде е затварянето на кранчетата, болниците да правят търгове, когато харчат нашите средства, колко години трябва да минат, за да се случи?", попита Димитров, цитиран от БНТ.

От управляващите отговориха.

"Това не е същинското начало, а това е закономерният финал на неразумното управление на публичните финанси през последните пет години, именно от сглобката. Днес с този бюджет българският народ ще трябва да изпие горчивата чаша до дъно," каза Тодор Джиков, ПБ.

От управляващите определиха свръхдефицита като жълт флаг.

"Да приемем че сте заложници на ситуацията, да приемем, че влакът се движи по инерция в коловоза на бюджетната политика от последните години, обаче вие рано или късно трябва да бъдете честни и да кажете ние поемаме по този коловоз. Смятаме, че добрата бюджетна политика е тази, която увеличава фискалното пространство на разходите за развитие, за съжаление това което виждаме, като че вие ще пестите именно от разходи за равитие, тоест ще намалявате дефицита за сметка на разходите за развитие", каза Красимир Вълчев, ГЕРБ-СДС.

"В частта недостатъци и недомислици няма да кажа нищо ново, но само ще отбележа, че законопроектът не спазва законодателството за публичните финанси и определя твърде висок неясно как изчислен дефицит. Нереалистично е капиталовите разходи да са в размер на 10 млрд. Евро, без да включват политики и реформи", заяви Атидже Вели, ДПС.

От своя страна Димо Дренчев от „Възраждане“ заяви: "Няма победа постигната по пътя на най-малкото съпротивление, имам чувството, че това правителство тръгна по този път. Много заявки давате за Бюджет 2027, дано да ги изпълните, защото България има нужда това нещо да се промени. Иначе аз ще се присъединя към мнението на фискалния съвет, че заложеният дефицит освен че е незаконен, той всъщност е нереалистичен, очаквам реалният БВП на България да е по-висок."

Бившият финансов министър и лидер на ПП Асен Василев се опита да опровергае оставането наследство. "Дали могат да се правят публични финанси, могат, въпросът е дали искате да се погрижите за българските граждани с един минимален социален пакет, който ще струва 300-400 милиона и ще им помогне да минат през кризата по-лесно, същото и за българските фирми или искате 4 млрд. да останат за непрозрачно харчене."

В зала бюджетът беше защитен от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.

"Проектът на закон за 2026 година понася най-сериозна критика заради размера на заложения дефицит. Този свръхдефицит обаче има своята предистория. С нея не се оправдаваме, а посочваме причините, довели ни дотук. Преди ние да заговорим за причините, довели до дефицита в бюджета, една част от вас удобно мълчеше за скрития дефицит. Бюджетите от 2024 година насам са страдали от свръхдефицит и вие, които ни критикувате днес, сте наясно с това заради натискь, който се е упражнявал върху разходната част на предишните бюджети по линия на недостиг на ресурс. В този бюджет въпреки всички обвинения за липса на размах всъщност има амбиция и смелост", заяви Донев.