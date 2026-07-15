Стоки за 5 млн. € задържаха български митничари при международната операция "Пирати 4"

В рамките на международната операция "Пирати 4" български митнически служители са задържали стоки за близо пет млн. евро, съобщиха от Агенция "Митници". Задържани са общо 186 858 стоки заради нарушаване на права на интелектуалната собственост. Открити са и 165 548 кутии недекларирани цигари, 4000 кг фреон и 163 кг парфюмни есенции. Конфискувани са 5,170 кг злато, 77 880 евро, четири хил. британски паунда и 5400 щатски долара.

Обща стойност на задържаните стоки - около пет млн. евро, представлява близо една трета от стойността на всички стоки, задържани по време на операцията.

В рамките на операция „Пирати 4“ са са задържани над 1,7 милиона фалшифицирани и недекларирани стоки на приблизителна стойност 17,4 милиона евро. Сред тях са над 1,35 милиона фалшифицирани продукти на стойност 12,2 милиона евро и недекларирани и незаконни стоки на стойност над 5,2 милиона евро.

Операцията е насочена срещу престъпните мрежи, които стоят зад фалшифицираните стоки, митническите измами и незаконната трансгранична търговия. Тя е проведена между 15 и 26 юни на сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, пристанища, летища и логистични центрове в Европа. Действията са ръководени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, а Агенция „Митници“ е била ко-лидер на операцията заедно с Европол.

"Пирати 4“ се проведе в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи (EMPACT), посочиха още от Агенция "Митници".

При операцията в цяла Европа са задържани фалшифицирани дрехи, обувки, козметика и фармацевтични продукти. Установени са и големи количества недекларирани и незаконни стоки, включително горива, цигари, злато и пари в брой. Службите са открили и откраднати превозни средства, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и екзотични диви животни, и културни артефакти.

"Търговията с фалшифицирани стоки не е престъпление без жертви. Тя финансира организирани престъпни мрежи, подкопава законните предприятия, заблуждава потребителите и може да създаде сериозни рискове за здравето и безопасността. Операция „Пирати 4“ показва как европейското оперативно сътрудничество по външните граници спомага за разбиването на тези престъпни мрежи, преди опасни продукти да достигнат до пазара на ЕС“, заяви Ларс Гердес, заместник изпълнителен директор на Frontex по операциите.