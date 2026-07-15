Белобрадова: Не виждам реално разграждане на съществуващия модел на зависимости

Колко още жертви трябва да даде България, за да бъдат поставени бетонни разделители по най-опасните пътища? Този въпрос постави депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова в студиото на "Денят ON AIR", коментирайки предложението за задължителни бетонни разделители между платната за движение.

По думите ѝ на този етап най-важното е да приключат проверките дали поставените мантинели отговарят на необходимите стандарти.

"Колкото по-бързо разберем дали мантинелите отговарят или не отговарят, толкова по-бързо ще можем да си дадем сметка чия е вината и колко хора са замесени в това", заяви Белобрадова.

Тя отбеляза, че дори при спазване на стандартите изпълнението може да бъде направено "на абсолютния минимум".

Според нея секторът на обществените поръчки за пътна инфраструктура от години се доминира от едни и същи фирми, а истинският въпрос е не само кои печелят поръчките, а и дали моделът няма да бъде запазен чрез нови участници.

Критика към управлението и бюджетната политика

Белобрадова отправи критики и към управлението, като заяви, че не вижда реално разграждане на съществуващия модел на зависимости.

"По делата ще ги съдите", поясни тя и допълни, че в бюджета липсват реформи, докато държавният дълг и разходите за администрацията продължават да растат.

"Нула реформи, за сметка на това милиарди дългове", коментира депутатът в ефира на Bulgaria ON AIR.

По повод твърденията на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев Белобрадова заяви, че очаква повече документи в подкрепа на изнесените обвинения.

"Трябва да се атакува целият модел, а не да изглежда като персонален двубой", подчерта тя. Според нея е необходимо институциите да представят всички документи и доказателства по случаите, свързани с твърдения за зависимости и злоупотреби.

Белобрадова коментира и работата на службите, като заяви, че очаква повече прозрачност по разследванията, включително по казуси в здравеопазването. По думите ѝ именно липсата на последователни действия поражда съмнения, че установеният модел продължава да функционира.

Тя се върна и към решението на "Демократична България" да подкрепи кандидатурата на Десислава Атанасова за Конституционния съд, определяйки го като грешка.

"За това решение носим отговорност и вина", каза Белобрадова и припомни, че именно след този казус Христо Иванов е подал оставка.

Майчинство и икономическа активност

Депутатът засегна и темата за майчинството, като защити предложението майките да получават 100% от обезщетението си, ако се върнат на работа през втората година.

"Ние не предлагаме разходи. Напротив, държавата ще бъде на печалба от тази мярка", категорична бе тя.

Депутатът е на мнение, че по-високата заетост сред жените е от ключово значение за икономиката, тъй като близо половината от брутния вътрешен продукт се създава именно от тях.

В края на разговора Белобрадова коментира и предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет. Тя подчерта, че "Демократична България" ще подкрепи кандидатури, които отговарят на ясни критерии за професионализъм и независимост, но предупреди, че не бива процесът да започва с компромиси.