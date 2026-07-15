Краткият живот на Никита Малишев премина под барабанния ритъм на кампанията на президента Путин за подчиняване на Украйна. Той приключи миналия месец на бойното поле, където момчето стана най-младият известен руски войник, загинал във войната.

Малишев беше на пет години, когато Кремъл анексира Крим през 2014 г., и на 13, когато Путин изпрати танкове в Украйна през 2022 г., с което започна най-големият конфликт в Европа след поражението на нацистка Германия.

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Той беше изпратен да служи в зенитно-ракетен взвод в Запорожката област на Украйна, която Кремъл твърди, че принадлежи на Москва.

Два месеца по-късно Малишев беше убит в село Веселе, което в превод означава "Весел". Той почина на 12 юни, националния празник Денят на Русия, въпреки че новината за смъртта му беше оповестена публично едва този месец.

Малишев, който напусна колежа, за да се присъедини към армията, е от Поперечное, село в Бурятия, на почти 3000 мили от границата с Украйна. Тялото му е върнато на семейството му и посрещнато от опечалени, развяващи руски знамена, според онлайн видео.

Той е един от поне 200-те 18-годишни руски войници, убити в Украйна, според Mediazona, руски опозиционен уебсайт, и BBC Русия. Те са оценили общия брой на руските жертви на най-малко 352 000 души, а две трети от загиналите са идентифицирани поименно чрез отворени източници. Британското разузнаване смята, че почти половин милион руски войници са загинали.

Малишев е най-голямото от шест деца

Майка му, 44-годишната Татяна Березовская, сподели пред руските медии, че му се е обадила, докато е бил във военна база, за да се опита да го убеди да не се бие. Тя е казала, че е учил зле в училище и че е мечтал да подпише военен договор. Тя каза, че го е попитала:

"Бойните бонуси намаляват, нали? Заплатата намалява, нали? Тогава защо би участвал в тези щурмове?"

Неговият отгово бил:

"Дойдох тук да се бия, да защитавам родината си, а не да ходя на маршове или да седя на този полигон."

Той беше с два месеца по-млад от Алишер Свирин, за когото преди се смяташе, че е най-младият руски войник, убит във войната. Свирнин, който е родом от Коломна, град близо до Москва, беше убит на 1 май и погребан с военни почести.

Русия стартира кампания тази година, за да убеди студентите да се запишат в армията. Има няколко съобщения за студенти от Санкт Петербург до Сибир, на които е оказван натиск да изоставят обучението си и да се бият в Украйна. Според изтекъл аудиозапис, Мария Кирсанова, ръководител на колежа по транспортни технологии "Лунин" в Новосибирск, Сибир, е попитала студентите:

"Всички ли сте страхливци? Кой ви е внушил този страх? Кой ще ни защити? Родината изисква това!"

Кремъл също така засили антиукраинската пропаганда в руските училищ

В онлайн некролог се казва, че "спокойният студентски живот на Малишев е бил прекъснат от дълга му към родината". Опозиционни фигури обаче заявиха, че кремълската пропаганда го е изпратила на смърт.

Андрей Окун, журналист в изгнание, използващ предполагаемия прякор на Путин, когато е бил офицер в КГБ, каза:

"Това е ужасно, изключително брутално предателство, което не може нито да бъде изкупено, нито оправдано. Да се ​​казва на децата, че животът им няма стойност без саможертва в името на този слаб кремълски молец - това е грях, за който този режим никога няма да бъде простен."

Точните обстоятелства, при които Малишев се е съгласил да се бие в Украйна, не са ясни. Москва е предлагала заплати и бонуси, променящи живота, на руснаците, които се запишат за войната. В деня, в който е убит, ветеран е посетил бившето му училище в Бурятия, за да изнесе беседа за войната, съобщиха местните медии.

Въпреки че руснаците могат да бъдат призовани в армията на 18-годишна възраст, по закон те имат право да се бият в Украйна само ако подпишат отделен договор с Министерството на отбраната. Някои 18-годишни наборници бяха убити в Курска област, когато украинските сили нахлуха през 2024 г., а други бяха убити в други гранични региони.

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Жена на име Марина написа във VK, най-популярната социална мрежа в Русия:

"Внукът ми почина на 7 ноември 2024 г. на границата близо до Белгород. Той не подписа договор, беше наборник, който беше служил само четири месеца, и беше само на 18 години."

Твърдението ѝ не можа да бъде потвърдено.

Родният регион на Малишев, Бурятия, е претърпял непропорционално голям брой смъртни случаи във войната. Най-малко 11 000 мъже от Бурятия и съседните Иркутски области са загинали, според антивоенния уебсайт People of Baikal. Сайтът е изчислил, че средно шест мъже от Иркутска област и пет от Бурятия биват убивани на всеки 24 часа на бойните полета на Украйна.

Въпреки че Русия отдавна настоява, че нахлуването ѝ в Украйна е "специална военна операция", Кремъл заяви миналата седмица, че подкрепата на западните страни за Киев означава, че тя трябва да бъде прекласифицирана като война.

"Това вече не е операция. Това е война. Това е пълномащабна война", каза говорителят на Путин Дмитрий Песков.

Коментарите му бяха възприети от някои като индикация, че Москва се готви за нов кръг от национална военна мобилизация за попълване на силите си в Украйна

Алексей Журавлев, твърдолинеен руски депутат, реагира яростно миналата седмица, когато беше попитан в Москва защо не се е записал за войната, въпреки че е призовавал други да го направят. В тирада, изпълнена с непристойности, той каза на интервюиращ да "се разкара" и избяга от интервю, според кадри, публикувани в социалните медии.

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В понеделник антивоенен политик в Москва беше задържан от полицията, след като обяви, че планира да се кандидатира на парламентарните избори през септември. Борис Надеждин, на когото беше забранено да се противопостави на Путин на президентските избори през 2024 г., миналата седмица беше определен от Кремъл като "чуждестранен агент", което му попречи да се кандидатира за публична длъжност. Той е обвинен в показване на неуточнени "екстремистки символи".