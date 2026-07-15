"Чудовища в човешки кожи": неуспешният преврат, който все още разделя Турция

Вахиде Сефкатлиоглу не видя танкът. Пътят беше препълнен с хора, които се изсипваха по улиците на Истанбул, рецитирайки молитви и развявайки знамена, готови да "защитят демокрацията", както тя самата каза. Тогава всички започнаха да тичат. Съпругът ѝ, Мехмет Сафик Сефкатлиоглу, извика да прескочат бариерите, но докато се опитваха, танкът се стовари право върху тях. Той отсече дясното ѝ крак, а когато тя се събуди от комата месеци по-късно, откри, че тялото му е било разкъсано на две и той е мъртъв. Събитието е едно от над 200 в цялата страна и в чужбина, организирани по повод десетата годишнина от неуспешния преврат, който промени облика на съвременна Турция, пише The Times.

В нощта на 15 юли 2016 г. бунтовнически фракции в турската армия се опитаха да свалят правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган, изпращайки танкове по улиците на Истанбул и Анкара, блокирайки основните мостове, бомбардирайки парламента и атакувайки полицейските щабове.

Повече от 250 души загинаха, след като Ердоган призова поддръжниците си да излязат на улиците, за да се противопоставят на преврата, а джамиите повтаряха този призив. Самолети F-16 профучаваха ниско над главите им, предизвиквайки звукови удари, а хеликоптери стреляха по хората от въздуха — цивилни, катерещи се по танкове, изтръгващи войници от бронирани превозни средства и противопоставящи се на войските с малко повече от турски знамена.

Анкара твърди, че заговорът е бил организиран от последователи на покойния ислямски духовник Фетхуллах Гюлен

– бивш съюзник на Ердоган, който изгради обширно религиозно и образователно движение, преди двамата мъже да се скарат, и който отрече да има участие в заговора. Правителството продължава да преследва заподозрени членове на движението както в страната, така и в чужбина.

Малцина искаха превратът да успее, дори опозиционните партии, които остро критикуват Ердоган, осъдиха опита на военните да свалят избраното правителство. Въпреки това събитието се превърна в мобилизиращ лозунг за правителството, отбелязван като нощта, в която нацията се обедини, за да защити демокрацията си, суверенитета си и волята на народа.

Критиците обаче я виждат като катализатор за най-суровите репресии в турската история, които през последните десет години подкопаха демократичните институции и концентрираха властта в ръцете на Ердоган. Това не може да бъде отделено от политическата трансформация на Турция и нарастващия авторитаризъм, заяви Лисел Хинц, професор по международни отношения в Университета SOAS в Лондон.

Над 100 000 държавни служители бяха уволнени, а десетки хиляди хора бяха арестувани. Военните, отдавна считани за пазители на светската република в Турция, претърпяха фундаментална реструктуризация, докато съдии, академици, държавни служители и военни офицери бяха отстранени от постовете си.

Десетилетие по-късно последиците все още оформят турската политика. Властите продължават да извършват арести и да повдигат обвинения, свързани с опита за преврат, като правителството твърди, че те са насочени срещу останалите мрежи на движението на Гюлен. В началото на този месец бяха задържани 166 души.

Управляващата партия твърди, че реформата е била необходима, за да се предотврати нов преврат и да се защити държавата от по-нататъшно проникване.

Губернаторът на Истанбул Давут Гюл, назначен от Ердоган, отхвърли обвиненията, че превратът е бил използван за оправдание на отстъпление от демокрацията.

Хинц твърди, че мерките, въведени след преврата, "положиха основите" за по-късни действия срещу избрани кметове от опозицията, като кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, и висши фигури от опозицията, което преди десетилетие би било "немислимо".

За Сефкатлиоглу превратът не е приключил в нощта, когато танкове преминаха през Анкара и Истанбул.

"Ние преживяваме преврата всеки ден", каза тя, в борбата на страната за защита на бъдещите поколения.