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10 идеи как да освежим бюджетно балкона

Създайте миниградина с ароматни билки

15.07.2026 | 22:51 ч. 0
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Ако искате да промените нещо у дома, но не ви се занимава с ремонти, има един лесен вариант – освежете первазите на прозорците и балкона. Няколко саксийки с цветя или билки, уютна малка масичка за кафе ще са напълно достатъчни, за да преобразят дома ви без много пари и усилия.

Ето 10 идеи как да стане това.

  1. Създайте миниградина с ароматни билки – засадете босилек, мента, розмарин и мащерка в красиви саксии, за да съчетаете свежест и практичност.
  2. Добавете сгъваема маса и компактни столове – дори най-малкият балкон може да се превърне в уютно място за сутрешно кафе.
  3. Използвайте вертикални поставки за растения – стенни етажерки или висящи саксии спестяват място и създават впечатляващ зелен акцент.
  4. Осветете пространството с лампички – топлата светлина и пъстрите лампички създават уютна атмосфера за вечерна почивка.
  5. Поставете удобна пейка с място за съхранение – получавате едновременно комфортна седалка и практично място за възглавници или градински принадлежности.
  6. Добавете цветни възглавници и меко одеяло – текстилът придава домашен уют и прави къта по-приветлив.
  7. Монтирайте декоративен параван или бамбукова преграда – осигурява повече уединение и допринася за стилната визия.
  8. Използвайте дървени щайги като мебели – те могат да служат като масичка, етажерка или поставка за цветя.
  9. Оформете кът за релакс с хамак или висящ стол – ако пространството позволява, това ще превърне балкона в любимо място за почивка.
  10. Декорирайте перваза с красиви кашпи и сезонни цветя – комбинирайте петунии, мушката или сукуленти за свеж и цветен акцент през цялата година.

Галерия с идеи за освежаване на интериора вижте в Az-jenata.bg.

 

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