Зарков: Йотова би била наш естествен кандидат за президент

"В бюджета няма леви политики", заяви лидерът на БСП Крум Зарков в студиото на "Денят ON AIR", коментирайки днешния дебат за държавната финансова рамка в парламента.

Той напомни уверението на управляващите, че този път бюджетът е истински и поиска да види как ще бъде преодолян дефицитът отсега нататък.

БСП е на страната на трудовите хора

Социалистът изрази надежда, че дефицитът няма да е за сметка на общините, които са на първа линия в задоволяване потребностите на обикновения човек.

"Как ще бъдат преодолени слабостите на бюджета оттук нататък и за сметка на кого е най-важният въпрос. За БСП парите трябва да дойдат от тези, които имат най-много, а не от тези, които имат малко. БСП е на страната на трудовите хора, а не на тези, които държат капитала. Защо стягаме коланите на хората с най-слаби талии?", попита риторично Зарков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той обясни, че управляващите сами са си вързали ръцете, като са обещали да не пипат данъците, но това няма как да стане. Данъчната политика ще се промени неминуемо, и ние трябва да сме готови за това като общество, прогнозира лидерът на БСП.

Аз прекратих контрола на Пеевски върху БСП

Зарков коментира и пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, като пожела обществото да излезе извън пикантерията и да зададе важните въпроси: "Най-големият от тях е как се стигна до това Пеевски да контролира политическия живот у нас, без да е получил това право през урните?".

Зарков напомни, че е работил с вътрешния министър Иван Демерджиев, когото опреди като много сериозен човек, но даде своя прочит на разкритията му.

"Не бива всичко да остане заключено в темата кой в кой самолет е пътувал и кой колко паспорта има. Аз прекратих контрола на Пеевски върху БСП. Тук трябва Демерджиев, и всички политиците да стигнат до край", каза Зарков и припомни, че скандал с яхти и самолети е имало и преди в политическия ни живот.

Той беше категоричен, че няма как Десислава Атанасова да бъде отстранена от Конституционния съд, освен ако самата тя не подаде оставка.

Промени в 12 без 5

"Промените в Изборния кодекс за въвеждането на машинното гласуване са правилна стъпка, аз винаги съм защитавал машинния вот", коментира още Зарков.

Той обаче критикува решението на управляващите да започнат промени в навечерието на изборите.

"В демократичните страни промени се правят поне 6 месеца преди вота, а ние ги правим 6 минути преди него", обобщи той. На базата на своя опит лидерът на БСП прогнозира, че при сегашните дебати в парламента ще има и много други предложения за промени и така фокусът към машините може да се изгуби.

БСП се готви за събора си на Бузлуджа на 1 август в очакване Илияна Йотова да обяви дали ще влезе в президентската битка.

"Тя е достоен президент и би била наш естествен кандидат", обобщи Зарков.