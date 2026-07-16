Мондиал 2026: Англия помечта 85 минути, Аржентина със знаменит обрат

Аржентина се класира за финала на Световното първенство по футбол, след като се наложи по драматичен с 2:1 срещу Англия.

През първото полувреме и двата отбора не предложиха нищо интересно и логично нямаше положения пред двете врати. Драмата бе оставена за вторите 45 минути.

в 55 минута Антъни Гордън реализира отблизо след отлично центриране на Морган Роджърс и хвърли в екстаз английските фенове.

След гола обаче на терена имаше само един отбор, този на Аржентина. В 69-ата минута "гаучосите" бяха близо до изравняване. Лео Меси центрира отлично, а Нико Гонсалес отправи удар с глава, но Джордан Пикфорд блесна с фантастично спасяване.

В 76-ата минута Родриго Де Пол центрира към Алексис Мак Алистър, а той с глава нацели страничния стълб.

Логичното се случи в 85-ата минута, когато Меси намери Енцо Фернандес, който с удар извън наказателното поле изравни. Меси и компания натиснаха и Лаутаро Мартинес донесе обрата във втората минута от добавените девет. Асистенцията отново бе на Лео Меси, който центрира топката по перфектен начин и сложи топката на главата на Лаутаро.

Така новият световен шампион ще бъде определен на 19 юли между Испания и Аржентина.