Жега до 36° със следобедни гръмотевични бури

Четвъртък ще ни предложи типичното юлско време – много слънце, високи температури и условия за следобедни гръмотевични валежи в отделни райони на страната.

Слънчево време в по-голямата част от страната

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо над почти цялата страна. Сутринта времето ще остане слънчево, с малко облаци и приятни условия за начало на деня.

Около и след обяд обаче ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Североизточна България и планинските райони, ще се образуват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. На отделни места не са изключени по-интензивни превалявания за кратко време.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, който няма да успее съществено да понижи температурите. Максималните стойности ще бъдат между 32° и 36°, което ще направи следобедните часове горещи в голяма част от страната.

В София топло и приятно

В столицата денят ще започне със слънчево време и почти безоблачно небе. През по-голямата част от деня ще бъде топло и приятно, като максималната температура ще достигне около 32°.

Следобед ще се появи купеста облачност, но вероятността за валежи в самата Софийска котловина остава сравнително малка. В околните планински райони, особено по Витоша, условията за краткотрайни гръмотевични превалявания ще бъдат по-добри.

Повече валежи в планините

Преди обяд над планинските райони ще преобладава слънчево време, но следобед атмосферата ще стане значително по-нестабилна. На много места ще се развият купесто-дъждовни облаци, които ще донесат краткотрайни, но на места интензивни валежи и гръмотевични бури.

Най-сериозни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област, където се очакват по-силни превалявания. Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток, а по най-високите части временно ще се усилва от север-северозапад.

Максималните температури ще достигнат около 25° на 1200 метра и около 16-17° на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието – спокойно и идеално за плаж

По българското Черноморие времето ще остане предимно слънчево. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който ще създава приятни условия по плажовете. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°, а морската вода ще остане с температура между 22° и 24°. Морето ще бъде спокойно с вълнение около 1 бал – отлични условия за къпане и морски туризъм.