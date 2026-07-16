Парламентът ще разгледа изменения в Изборния кодекс

Народното събрание ще разгледа в четвъртък на първо четене шест законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители.

Някои от проектите съдържат сходни предложения. Законопроектите на Делян Пеевски, Надежда Йорданова и Стоян Стоев предвиждат отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Такива предложения са заложени в проектите на Надежда Йорданова, Стоян Стоев, Костадин Костадинов и Петър Петров, както и на Ивайло Тодоров, предава БНР.

Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес и използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите.

Предлагат се и промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Комисията по правни въпроси предлага парламентът да приеме на първо четене част от проектите, внесени от Делян Пеевски, Надежда Йорданова, Стоян Стоев и Ивайло Тодоров.

Очаква се пленарната зала да подкрепи или отхвърли предложението.