Войната в Украйна пренаписва военната стратегия: Скоростта се превръща в решаващо оръжие

Ключовият урок за Запада от борбата на Украйна срещу руската инвазия е, че скоростта на иновациите и адаптацията във военното дело може да бъде решаваща на бойното поле, заяви германски военен представител. Във вътрешносъществена борба за своето оцеляване Украйна е принудена да разработва и тества оръжия, да ги въвежда в бой и да взема решения на бойното поле с бързи темпове.

Партньорите искат да научат колкото се може повече от тази война, докато се подготвят за евентуален мащабен съвременен конфликт. Докато НАТО поставя под въпрос дългогодишния си акцент върху производството на оръжия с най-високо качество, Хайко Хюбнер, заместник-началник на германската армия, заяви, че скоростта, с която се разработват оръжията, може да бъде решаваща за победата или поражението, пише BI.

"Войната в Украйна, според мен, потвърди без никакво съмнение един основен урок“, каза Хюбнер, „а именно, че скоростта на военните иновации сама по себе си се е превърнала в решаващ фактор за военната мощ."

По-бързо откриване и вземане на решения на бойното поле

Хюбнер заяви, че войната променя скоростта, с която силите могат да откриват и да атакуват цели. Той каза още, че конфликтът показва, че „успехът във войната зависи от това кой може да обработва информацията по-бързо, да я превръща в решения по-бързо и да действа по-бързо или, по-общо казано, да превръща иновациите в оперативни способности по-бързо от противника.“

Украйна е предприела поредица от мерки за ускоряване на откриването на цели на бойното поле, вземането на решения и нанасянето на удари, включително чрез системата „Делта“. Платформата обединява разузнавателна информация от сателити, бойни единици и данни от дронове, свързвайки сензори на бойното поле, дронове, командири и оръжия, за да намали закъсненията между откриването на целта, вземането на решение и атакуването ѝ.

Други въоръжени сили все повече признават нарастващото значение на скоростта на бойното поле.

Капитан Пол Долан от американската армия, инструктор по разузнаване на батальон в Националния център за обучение, написа миналата година, че "Украйна демонстрира смъртоносната ефективност на съвременното насочване на удари на бойното поле", като бързата интеграция между сензорите и стрелеца съкращава веригата на унищожение "до степен, в която откриването често води до незабавен удар". В рамките на тези по-кратки времеви рамки бързото вземане на решения е от ключово значение.

Великобритания е сред страните, които вече са започнали да прилагат тези поуки от Украйна. Миналата година министерството на отбраната на страната обяви партньорство с американския гигант в областта на данните Palantir за разработване на способности, задвижвани от изкуствен интелект, тествани в Украйна, и за "ускоряване на вземането на решения, военното планиране и насочването към целите".

Стратегическият преглед на отбраната на Обединеното кралство за 2025 г. доразви този урок, като наблегна на по-бързото вземане на решения на бойното поле и изтъкна, че автономните системи и изкуственият интелект са необходими, за да се гарантира, че военните системи работят "със скоростта на машината".

Андрис Спрудс, бивш министър на отбраната на Латвия и сега член на парламента, заяви на срещата на върха, че "нагласата на стартъп, нагласата за иновации, нагласата за амбиция" е ключов урок, който съюзниците трябва да извлекат от Украйна.

Адмирал Пиер Вандиер, върховен съюзнически командир на НАТО за трансформация, заяви по-рано тази година, че "технологията има значение. Но това, което прави разликата днес, не е само сложността. Това е скоростта на интеграция, скоростта на адаптация и способността бързо да превърнеш иновациите в оперативен ефект."

Украйна успява да тества, произвежда и модифицира оръжия по-бързо, отколкото са свикнали много западни въоръжени сили.

Това е тревога, която намира отзвук в цялото НАТО: че войната показва на Запада, че начинът, по който той разработва, тества, закупува, разпределя и обновява оръжията, не е достатъчно бърз.

Сър Джон Стрингър, заместник-върховен командващ на НАТО за Европа, заяви наскоро пред Business Insider, че "едно от нещата, които виждате в Украйна, е невероятното темпо на внедряване и адаптация на технологиите. То се измерва в седмици."

Той посочи, че на фронтовите линии в Украйна не само има оператори на дронове, "има и технологии, има и нещо като индустриален усет, което дава изключително важна и богата картина на извлечените поуки, където те се прилагат на практика, а не само се възхищаваме на тях".

Индустриалната база на Украйна се е "разширила феноменално", като е преминала от производството на хиляди дронове през 2022 г. към милиони през 2026 г., каза той.

В речта си в Латвия Стрингър заяви, че приоритет за Запада трябва да бъде "ускоряването на развитието на капацитета, измервано в седмици и месеци, а не само в години и десетилетия". Той каза, че оръжията трябва да бъдат "достатъчно добри, достатъчно бързи по отношение на доставката, достатъчно евтини и в точното количество".