Денков за "Коалицията на желаещите": Виждаме политическа шизофрения

Виждаме политическа шизофрения. От една страна Румен Радев казва, че не иска да участва в "коалицията на желаещите". От друга външният министър официално подписва в Киев декларация, в която казва, че ще се подсилят усилията в подкрепа на Украйна чрез коалицията на желаещите. България изглежда разкрачена между два европейския свята. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков в ефира на БНТ.

Позициите на премиера оставят България извън общите европейски позиции - първо, за да укрепят европейската промишленост и отбрана. И второ - са в рязко противоречие с международното право, което България е поела ангажимента да изпълнява, добави още той.

"Или премиерът да обясни какво се е случило, или да си уволни външния министър, ако е подписала декларацията за подкрепа на Украйна през "Коалицията на желаещите", въпреки позицията на министър-председателя, че не желае да бъде част от коалицията", каза още Денков.

Начинът да се установи мир е Русия да спре с атаките си. Това става като се подкрепи Украйна - и финансово, и военно, и логистично, отбеляза още бившият премиер.

Три са основните проблема с Бюджет 2026

"Изключително непрозрачен и най-вероятно със сбъркана макрорамка. Вчера стана ясно, че има около 4 млрд. евро, които не са описани - 3,1 млрд. евро, които са увеличени без да бъде описано в бюджета за какво са увеличени. Плюс едни около 900 млн. евро, които са подценени приходи. Втората причина - въпреки че не са описани има около 200-300 млн. евро, с които могат да бъдат решени редица актуални проблеми - изплащането на майчинството, или увеличение на стипендиите на учениците за успех. Трето - този огромен дефицит със сбърканата макрорамка идва от това, че е заложено огромно увеличение в капиталовите разходи и издръжката на различните институции. Комбинирайки трите излиза, че ние ги увеличава без да е ясно за какво ги харчим за сметка на всички замразени социални разходи", посочи още Денков.

И допълни: "Изходът е да бъдат описани основните разходи, които стоят зад тези 4 млрд. евро. Аз съм практически сигурен, че заложеният дефицит няма да се реализира".

По отношение на промените в съдебната власт и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, Денков коментира:

"Не сме влезнали още в този разговор. Надавам се в тази тема да не влязат така както в бюджета. Има правила и начин, по който да се обсъдят номинациите за ВСС. Единственото, което ни интересува е във ВСС да влязат почтени и компетентни хора. Ние ще влезем в този процес, ако бъдем поканени".