И "Възраждане" скочиха на Радев, Костадинов се чувствал унизен

Румен Радев говори това, което избирателите му искат да чуят, грижи се то да бъде отразено достатъчно добре по медиите, след което се надява, че реалната политика, която провежда е, която е в подкрепа на Украйна с продължаваща военна помощ, няма да може да бъде толкова добре артикулирана по медиите и хората ще останат заблудени. Това каза в парламента лидерът на "Възраждане' Костадин Костадинов по повод позициите на премиера Румен Радев и външният министър Велислава Петрова по отношение на "Коалицията на желаещите".

Ние нямаме добър образ в международната общност без значение дали говорим за партньорите ни или за държавите, които нямат добри отношения с нас, каза още Костадинов. За съжаление през последните 36 години българската външна политика стана синоним на слагачество и слугинаж, посочи още той.

По негови думи "тези доста нескопосани опити на Радев да прави някакви лупинги във въздуха предизвикват само и единствено насмешка и презрение". За мен това е унизително като българин, защото отношението не е към Румен Радев. Той е просто един от поредицата безлични български министър-председатели, които просто изпълняват това, което им се каже, каза той.

"На тях им назначават външните министри, както и тази не е назначена от Румен Радев", коментира още Костадинов и добави, че тя е "назначена от чуждите разузнавания, най-вероятно от англичаните".

Позицията на Радев

Мисля, че мястото на България не е в "коалицията на желаещите", заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж тази седмица във видео, публикувано във фейсбук страницата на Министерския съвет. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията. "Ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярвам, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията", каза Радев. Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че е важно подкрепата за Украйна да продължи, за да бъде постигнат справедлив мир, както и да се поддържа натискът върху Русия, за да бъде принудена да седне на масата за преговори, предаде Укринформ. По време на посещението си в Киев тя отбеляза и интереса на България към сътрудничество с Украйна в производството на дронове.