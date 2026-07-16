Мирчев: Радев и външният министър "правят на луди всички"

След снощното изненадващо подписване на Киевската декларация от страна на външния министър, днес съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев попита каква е официалната позиция на правителството по отношение на участието ни в "Коалицията на желаещите".

"Квантовото поведение на управляващите вече обърква всички, защото няма как хем да си против "Коалицията на желаещите", хем да я подкрепяш. Освен ако не си котката на Шрьодингер. Коя е позицията на България? Тази на премиера, който казва, че нямаме място там? Или тази на външния министър, която подписва, че ще засилваме участието си", написа Мирчев във "Фейсбук".

Според него има само два варианта - Радев и външният министър "правят на луди всички", като говорят едно в България и правят обратното в Брюксел и Киев, или - всеки в Министерския съвет има собствена външна политика.

"Извън хаотичните ходове на правителството има само един важен въпрос - дали България ще бъде на масата, когато се обсъждат бъдещата сигурност на Европа, защитата на Черно море, противоракетната отбрана, дроновите технологии и новите отбранителни производства. Само преди дни правителството подкрепи и декларацията на НАТО за продължаваща помощ за Украйна. От март имаме и подписано двустранно споразумение, в което изрично е записан ангажимент към "Коалицията на желаещите". Хаосът във външната ни политика превръща България в непредвидим и несериозен партньор. Румен Радев трябва ясно да отговори: коя е официалната позиция на неговото правителство за това къде трябва да бъде България? Защото когато държавата говори на два гласа, накрая не само никой не я слуша - накрая никой не вярва", пише още Мирчев.

"След като премиерът каза, че не сме за коалицията на желаещите, а външният министър подписа декларация, че подкрепяме коалицията на желаещите, България да създаде "Коалиция на назландисващите се", коментира ситуацията другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Малко по-късно в кулоарите на парламента Мирчев допълни, че това се прави с цел активиране на "русофилския електорат за президентските избори".