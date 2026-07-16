Кипър ще развъжда стерилни мъжки комари

В Кипър вече текат процедурите за създаването на лаборатория, която ще развъжда стерилни мъжки комари с цел намаляване на популацията на видове, които могат да разпространят опасни заболявания в Европа, съобщава в електронното си издание кипърският вестник „Филелефтерос“.

Става въпрос за борба с вида комар Aedes aegypti, който в момента в рамките на Европейския съюз се е установил само в Кипър и на португалските острови Мадейра. Той е отговорен за разпространението на тропически патогени и болести като вируса зика, вируса чикунгуня, денга и жълтата треска.

Въпреки че египетският комар в ЕС засега се е установил само в Кипър и на Мадейра, съществува опасност той да се разпространи и в други европейски страни по въздух или море – по същия начин, както е пристигнал и в двете настоящи огнища в Евросъюза.

В района на кипърския град Ларнака вече е реализиран пилотен проект с освобождаване на стерилни мъжки комари в околната среда, който е дал добри резултати.

Както обяснява пред „Юрактив“ (Euractiv) Оливие Брие, експерт в Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), методът се „основава на развъждането на милиони мъжки комари, които се стерилизират с лъчение и се освобождават в околната среда. Когато се чифтосат с женски в дивата природа, се снасят яйца, които не се излюпват, което постепенно води до намаляване на популацията на вида без широко използване на инсектициди“.

Кипърското министерство на здравеопазването вече е започнало необходимите процедури и се очаква през следващата година плановете да се превърнат в практически действия. Инсталацията за производство на стерилни мъжки комари ще бъде изградена в района на Ларнака.

Проектът се финансира от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която е и компетентна за доставката на необходимото оборудване, и е подкрепен от Генералната дирекция по здравеопазване на Европейската комисия.

Иродотус Иродоту от кипърското Министерство на здравеопазването обясни, че крайната цел е пълното премахване на вида Aedes aegypti от Кипър. „Ако Кипър постигне тази цел, тогава придобитото от нас ноу хау ще се приложи и от други страни и няма да бъде ограничено само до Aedes aegypti“, каза той.

Експертът уточни, че лабораторията ще може да работи и за ликвидиране на огнищата на друг вид комар, който разпространява опасни заболявания, Aedes albopictus, известен като тигров комар, който има по-широко разпространение в европейските страни.

Иродоту каза, че успехът на проекта със стерилизираните мъжки комари е още по-важен с оглед на признаците, че видът Aedes aegypti проявява устойчивост на различни инсектициди, което прави борбата с него трудна. Освен това методът на стерилните мъжки щади околната среда и може да бъде прилаган в защитени райони като например зоните по Натура 2000.

(БТА)