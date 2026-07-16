Скалони: Усетим ли мириса на кръв, играем най-добре

Националният отбор по футбол на Аржентина доказа, че се намира в най-добрата си форма въпреки трудностите, заяви старши треньорът Лионел Скалони, след като тимът му направи поредния си драматичен обрат, за да си осигури място на финала на Световното първенство в неделя.

Действащите шампиони победиха Англия с 2:1 на полуфиналите и ще се изправят срещу състава на Испания в Ню Йорк през уикенда. „Честно казано, мисля, че

този отбор играе най-добрия си футбол, когато е под напрежение“,

коментира Скалони на пресконференцията след мача.

„Когато имаме затруднения, а противникът се поколебае съвсем малко, усещаме миризма на кръв и се борим с всичко, което имаме. Това е чувството, което този отбор ми дава. Щастлив съм, защото тимът се бори до самия край и това е основното за мен. Дори да бяхме елиминирани, щяхме да го направим, знаейки, че сме оставили всичко от себе си на терена“, каза още аржентинският селекционер, цитиран от агенция Reuters.

Лионел Скалони заяви, че Аржентина е показала най-добрата си страна, след като Антъни Гордън даде преднина на Англия за 1:0 в началото на второто полувреме.

„След техния гол показахме всичко, което искаме да представлява футболът. Той не е просто тактика, стратегия или атракция. Всичко, в което вярваме, се отрази през тези последни 40 минути“, обясни специалистът. Скалони определи футболистите си като упорити, но „имам предвид това в най-добрия възможен смисъл на думата.

Те са воини. Израснаха в среда, където не се страхуват от нищо.

Винаги се конкурат и винаги се очаква да бъдат най-добрите. Отговорността не им тежи. Когато мачът стигне до тези последни 15, 20 или 25 минути, те все още искат топката.

Никой не си мислеше: „Ами ако направя грешка и загубим полуфинал на Световното първенство?“ „Те просто мислеха да играят футбол, точно както са правили през целия си живот. Те са като семейство. Никога не се отказват от нито една топка. Борят се до самия край. Честно казано, ще се опитаме да спечелим финала – ще направим всичко възможно – но какво повече трябва да направи този отбор?“, попита Лионел Скалони.