Обрат за стадион "Юнак": Борисовата градина ще има зелен амфитеатър

Възстановяването на стадион "Юнак" отпада от проекта за Подробен устройствен план на Борисовата градина, а на негово място ще бъде изграден зелен амфитеатър", съобщи заместник-кметът по градско планиране и развитие на Столичната община арх. Любомир Георгиев в студиото на "България сутрин".

По думите му решението е взето след множество обществени коментари и обсъждания.

"Експертният съвет реши да не бъде възстановен стадионът, а там да се оформи зелен амфитеатър. Абсолютно с ландшафт да се работи, без изграждането на някакви обекти", каза арх. Георгиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той обясни, че планът предвижда и промени в организацията на движението в парка. Идеята е автомобилният достъп да остане ограничен само до съществуващия вход срещу Биологическия факултет, който и сега се използва за обслужващи автомобили.

Експертният съвет е потвърдил изграждането на паркинг при гара "Пионер", а за този при бившата автокъща "Капитолия" ще бъдат изготвени варианти със и без подземен паркинг, както и алтернативни решения за паркиране около Националния стадион "Васил Левски".

Заместник-кметът коментира и забавянето на Подробния устройствен план, по който се работи повече от десетилетие.

"Темата е важна и е нормално да има повече внимание, но тук е въпрос на политическа воля и управленска далновидност Борисовата градина най-накрая да се сдобие с подробен устройствен план", заяви арх. Георгиев.

Според него без такъв документ паркът остава уязвим за решения "на парче", които невинаги защитават обществения интерес.

По повод твърденията за десетки частни имоти в Борисовата градина гостът беше категоричен, че информацията не отговаря на фактите.

"Частни, на частни юридически лица, са пет такива имота", посочи той и призова всеки да направи справка в кадастралната карта, където информацията е публично достъпна.

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Арх. Георгиев каза още, че общината вече предприема действия за възстановяване на собствеността върху част от спорните терени, сред които къпалнята "Мария Луиза".

"Смятаме, че имаме достатъчно правни доводи, за да твърдим, че тези имоти никога не е трябвало да попадат в частни ръце", изтъкна той. „Ако съдебните производства приключат успешно, това би спестило на общината десетки милиони левове, които иначе биха били необходими за отчуждаване.”

По отношение на реконструирания стадион "Българска армия" заместник-кметът беше категоричен, че паркът не трябва да се превръща в обслужваща инфраструктура за спортното съоръжение.

"Паркът не е декор за стадиона, а стадионът се намира в парка", подчерта арх. Георгиев.