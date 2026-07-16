Стана ясна причината за смъртта на Сам Нийл

Сам Нийл е починал на 78-годишна възраст вследствие на пневмония, потвърди негов представител в официално изявление.

"Преди да се разболее, Сам смело се пребори и победи лимфома благодарение на нов вид лечение, известно като CAR-T терапия", посочи представителят му пред People.

По думите му през последните 12 месеца звездата от "Джурасик парк" ("Jurassic Park") е заснела четири проекта един след друг, като паралелно с това е управлявала и семейната си винарна Two Paddocks. По-късно в неговата ферма в Нова Зеландия ще бъде организирана частна възпоменателна церемония в тесен семеен кръг.

"Искам да благодаря на всички, които бяха истински близки до Сам, че уважиха личното му пространство с уважението, което той заслужаваше, както и нуждата на неговите близки от спокойствие в този неизмеримо труден момент", допълни представителят му.

Той призова почитателите вместо цветя да направят дарение в подкрепа на каузите, които актьорът е подкрепял приживе, сред които The Dunstan Hospital Foundation, The Snowdome Foundation, NZ Nature Fund и Sustainable Tarras.

Борбата с рака

Звездата от "Остри козирки" ("Peaky Blinders") беше диагностицирана с ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом - рядка форма на рак на кръвта - през 2022 г. По-късно Сам съобщи, че заболяването е в ремисия, но вероятно ще трябва да се подлага на химиотерапия до края на живота си.

Семейството: "Смъртта му беше внезапна и неочаквана"

В изявление, публикувано в Instagram в понеделник, 13 юли, семейството на Сам Нийл съобщи, че смъртта му е била "внезапна и неочаквана".

"С огромна тъга семейството на Сам Нийл съобщава за неговата кончина в понеделник, 13 юли, в Сидни, Австралия. Сам беше заобиколен от семейството си и си отиде с достойнството, което беляза целия му живот. Загубата беше внезапна и неочаквана, но сме благодарни, че Сам остана свободен от рак. Семейството иска да изрази най-дълбоката си признателност към екипа на частната болница "Сейнт Винсънт" ("St Vincent's Private Hospital") за изключителните грижи. Повече подробности ще бъдат споделени по-късно, но засега молим да уважите личното ни пространство, докато преминаваме през тази неизмерима загуба", се казва в началото на публикацията.

Една впечатляваща кариера

Освен с "Джурасик парк", Сам Нийл остава в историята на киното и с ролите си във филмите "На лов за "Червения октомври" ("The Hunt for Red October") и "Пианото" ("The Piano"), както и в сериалите "Тюдорите" ("The Tudors") и "Остри козирки".

След новината за смъртта му десетки негови колеги от Холивуд изразиха скръбта си в социалните мрежи. Сред тях бяха Никол Кидман, Тони Колет, Кайли Миноуг, Алек Болдуин, Ричард Е. Грант, Килиън Мърфи, Алън Къминг и Хенри Голдинг.

Семейството му

Сам Нийл оставя след себе си четири деца.

През 2014 г. Сам Нийл възстановява отношенията със сина си Андрю, който се ражда, когато актьорът е в началото на 20-те си години. Преди това двамата дълго време не поддържат връзка.

От връзката си с колежката си от "Поличбата III" ("Omen III") Лиса Хароу актьорът има още един син - Тим.

Между 1989 и 2017 г. Сам е женен за гримьорката Норико Ватанабе. Той осиновява дъщеря ѝ Майко, а двамата имат и обща дъщеря - Елена.