По три и повече смъртни случая всеки ден в жегите в Гърция

Властите в Гърция предупреждават за екстремно топло време и рискове от продължително стоене на плажа, предаде кореспондентът на БНР.

До края на седмицата температурите в Гърция ще достигнат и на места дори ще преминат 40 градуса, предупреждават от Гражданска защита.

Преди всичко властите информират за много висок риск от пожари в цялата страна. Изискват спазване на всички противопожарни мерки. Забраниха влизане в гори и паркове, както и работа на открито.

В същото време лекарите предупреждават за увеличаване на случаите на пострадали хора от продължително стоене на слънце. Всеки ден има по три и повече смъртни случаи - предимно възрастни хора. Препоръчва се децата също да избягват стоене на плажа в обедните часове.

Властите призовават при каране на джет, падълбордове и малки лодки да се спазват всички предпазни мерки. Категорично е забранено каране на джет в крайбрежни ивици, където плуват туристи. След нещастния случaй с българин на Халкидики днес до остров Кос пострадаха три деца.

Властите поставиха табели на плажовете, където е забелязана опасната риба-заек.

Днес в квартал на Атина –Кифися, извънредно пръскат за комари след регистриран случaй на заразен пациент с западнонилска треска.