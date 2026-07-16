Румънски полицаи свалиха номерата на българин, той стана за смях в мрежата ВИДЕО

Български шофьор получи суров урок по спазване на правилата на пътя в чужди държави.

Видеоклип от вчерашния ден (15.07.2026 г.) показва абсурден сблъсък - нашенец със сливенски бус се опитва да попречи на органите на реда в съседна Румъния да свалят номерата му. Те обаче хладнокръвно отстраняват табелите.

Докато един от униформените методично отвива задния номер на сивия микробус с платформа, сливенският шофьор - едър мъж по къси панталони и тениска се бори с колегата му, за да му попречи. Видимо изнервен и размахващ мобилния си телефон, той се опитва да влезе в разправия, да снима отблизо и буквално да спре полицаите с тяло.

Румънските служители на реда обаче демонстрират железни нерви и абсолютно пренебрежение към виковете му.

Случаят бързо отпуши вълна от коментари в интернет, където потребителите масово адмирират действията на северните ни съседи, пишат от "Флагман". За разлика от родната действителност, където актовете често се обжалват с години или се "оправят" на място, румънската "Полиция" действа радикално. При тежки нарушения на пътя или липса на изрядни документи, законът там предвижда незабавно отнемане на номерата - мярка, която оставя нарушителя буквално блокиран на шосето.

"Ето така се прави! В Румъния няма "батка", няма "знаеш ли кой съм аз". Свалят ти номерата и те оставят да плачеш на банкета", гласи един от най-харесваните коментари под клипа.