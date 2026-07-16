Треньорът на Англия: Заслужавахме да бием с 1:0

Селекционерът на националния отбор на Англия изненадващо заяви след мача, че отборът му е заслужавал победата. Томас Тухел каза, че не изпитва съжаление за представянето на отбора на световното първенство.

Англичаните отстъпиха на Аржентина на полуфинала с 1:2, след като допуснаха два гола в края на второто полувреме. Последните 30 минути на мача обаче англичаните бяха тотално надиграни.

„Можете да обсъждате това с милион треньори, но решенията ги вземам аз. Анализирах мача и действах по определен начин, така че отговорността е моя.

В този момент не съжалявам за нищо. Отборът даде всичките си сили, бяхме много, много близо до победата. Заслужавахме да победим с 1:0.

Изиграхме един от най-добрите си мачове, може би най-добрия

предвид стеклите се обстоятелства. Отборът беше на висота, не успяхме да продължим напред, но няма съжаления.

Мисля, че видяхме правилната нагласа през целия мач и един силен отбор. Играхме срещу силни съперници в групата, изминахме големи разстояния, играхме на голяма надморска височина, оставахме с десет души на терена, играхме в жега и преодоляхме всички препятствия.

Днес бяхме много близо до победата. Сега не е моментът да анализираме целия турнир, просто загубихме решаващ мач", каза германецът.