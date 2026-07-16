Скандал в Хърватия: Трима полицаи правили секс в служебна кола с една и съща колежка

Сериозен скандал тресе полицейското управление в Пожешко-славонска жупания, Източна Хърватия.

Според неофициална информация няколко полицаи многократно са имали сексуални контакти с една и съща жена по време на работа и в служебен автомобил. Твърди се, че те са се срещали с нея на различни места и по различно време. Самоличността на въпросната жена, както и на тримата замесени полицаи, е известна на редакцията на хърватското издание "Телеграм".

Според наличните данни случаят е започнал да се разплита, след като полицията получила сигнал за домашно насилие в населеното място, където живее жената. След като съпругът ѝ отнел мобилния телефон, тя помолила съседка да се обади на спешния номер 112. Намясто пристигнал патрул от близкото полицейско управление. След огледа полицаите иззели телефона, тъй като съпругът ги предупредил, че в него има компрометиращи записи.

Източник, запознат със случая, заяви, че служителите от полицейското управление останали изумени, когато при прегледа на съдържанието на телефона разпознали свои колеги на експлицитни снимки. Според същия източник бил е направен опит случаят да бъде прикрит, но това станало невъзможно, след като няколко от компрометиращите кадри започнали да се разпространяват публично, което наложило докладване на инцидента.

След като научил за събитието, което вече се обсъжда усилено в цялата жупания, "Телеграм" изпратил запитване до компетентното полицейско управление в понеделник, 13 юли. Медията попита дали има информация за неправомерно поведение на поне трима действащи полицаи, а именно – дали са влизали в сексуални контакти по време на работа и в служебни автомобили.

Журналист от изданието също така поиска официална информация от полицията дали се провежда разследване, какви мерки са предприети и за колко точно служители става въпрос. В запитването са посочени фамилиите на тримата полицаи, инициалите на жената и името на институцията, в която тя работи, като е поискан отговор до вторник на обяд.

Във вторник преди обяд говорителката на полицейското управление в Пожега-Славония заяви по телефона, че всички в управлението все още са дълбоко потресени от смъртта на техен колега, загинал в пътен инцидент предходната събота. Медията е била помолена за търпение, като е обещано, че на запитването ще бъде отговорено след проверка на сигналите, вероятно в сряда.

В сряда в 15:00 часа (16 българско време) „Телеграм“ получи изключително кратък отговор, в който не се отговаря на повечето от поставените въпроси. Отговорът на полицейското управление гласи: „Уведомяваме ви, че Полицейско управление Пожега-Славония не провежда разследване във връзка с твърденията, за които се отнася вашето запитване. Същевременно се извършват проверки по твърдения за възможно неправомерно поведение на един полицейски служител.“